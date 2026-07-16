Zengin ama Sıkıcı mı, Yoksa Yoksul ama Komik Sevgili mi?
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İlişkiler dünyasında bir türlü çözülemeyen ikilemler vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 'zengin ama sıkıcı olmak mı, yoksa yoksul ama eğlenceli olmak mı?' sorusudur.
Bir tarafta hayatı tamamen garantiye alan ama ruhunu esneten bir monotonluk; diğer tarafta ise kahkahalarla geçen ama her ay sonu fatura stresiyle dolu bir eğlence...
Hangisini seçtiğin, karakterini ortaya koyuyor!
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Hatırlar mısınız, fakir ama gururlu bir adam vardı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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