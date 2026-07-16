Zengin ama Sıkıcı mı, Yoksa Yoksul ama Komik Sevgili mi?

'Zengin kız, fakir oğlan' dramı, ülkemizde yıllardır deyim yerindeyse 'satan' bir olaydır. Tabii bir de bunun ikilemi var.

Zengin ama sıkıcı birini mi tercih edersiniz yoksa fakir ama eğlenceli birini mi?

Görünüşe göre, bu soruya verdiğiniz cevap karakteriniz hakkında bazı ipuçları veriyor.

Eğer zengin ama sıkıcı olan kişileri seçiyorsanız, 'Sıkıntıyı parayla çözebilirim ama parasızlığı komediyle çözemem.' diyorsunuzdur. Partnerin sıkıcı olması bir süre sonra seni kendi hobilerine, arkadaş çevrene veya kişisel alanına yönlendirir. En azından tatil planı yaparken 'Paramız yetecek mi?' stresi yaşamazsın. Ancak burada büyük bir risk var: Bir süre sonra altın bir kafeste, seni entelektüel veya duygusal olarak beslemeyen biriyle yapayalnız hissedebilirsin.

Yoksul ama eğlenceli kişiyi seçenler ise 'Hayat zaten yeterince gri ve zor, beni güldüren biri her şeye değer.' diyordur. Mizah, yüksek zekanın ve empatinin bir göstergesidir. Komik bir partnerle hayat asla monoton olmaz; en kötü günü bile bir şakayla katlanılır kılabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, uzun vadeli ilişkilerde geçim sıkıntısı ve sürekli gelecek kaygısı bir süre sonra en iyi espriyi bile komik olmaktan çıkarabilir. 'Boş mideyle yapılan espriye sadece bir yere kadar gülünür' gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalabilirsin.

Buradan bakınca her ikisi de mantıklı..

En iyisi kararı size bırakalım!