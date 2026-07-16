article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zengin ama Sıkıcı mı, Yoksa Yoksul ama Komik Sevgili mi?

Zengin ama Sıkıcı mı, Yoksa Yoksul ama Komik Sevgili mi?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 09:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İlişkiler dünyasında bir türlü çözülemeyen ikilemler vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 'zengin ama sıkıcı olmak mı, yoksa yoksul ama eğlenceli olmak mı?' sorusudur.

Bir tarafta hayatı tamamen garantiye alan ama ruhunu esneten bir monotonluk; diğer tarafta ise kahkahalarla geçen ama her ay sonu fatura stresiyle dolu bir eğlence...

Hangisini seçtiğin, karakterini ortaya koyuyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hatırlar mısınız, fakir ama gururlu bir adam vardı...

Hatırlar mısınız, fakir ama gururlu bir adam vardı...

'Zengin kız, fakir oğlan' dramı, ülkemizde yıllardır deyim yerindeyse 'satan' bir olaydır. Tabii bir de bunun ikilemi var.

Zengin ama sıkıcı birini mi tercih edersiniz yoksa fakir ama eğlenceli birini mi?

Görünüşe göre, bu soruya verdiğiniz cevap karakteriniz hakkında bazı ipuçları veriyor.

Eğer zengin ama sıkıcı olan kişileri seçiyorsanız, 'Sıkıntıyı parayla çözebilirim ama parasızlığı komediyle çözemem.' diyorsunuzdur. Partnerin sıkıcı olması bir süre sonra seni kendi hobilerine, arkadaş çevrene veya kişisel alanına yönlendirir. En azından tatil planı yaparken 'Paramız yetecek mi?' stresi yaşamazsın. Ancak burada büyük bir risk var: Bir süre sonra altın bir kafeste, seni entelektüel veya duygusal olarak beslemeyen biriyle yapayalnız hissedebilirsin.

Yoksul ama eğlenceli kişiyi seçenler ise 'Hayat zaten yeterince gri ve zor, beni güldüren biri her şeye değer.' diyordur. Mizah, yüksek zekanın ve empatinin bir göstergesidir. Komik bir partnerle hayat asla monoton olmaz; en kötü günü bile bir şakayla katlanılır kılabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, uzun vadeli ilişkilerde geçim sıkıntısı ve sürekli gelecek kaygısı bir süre sonra en iyi espriyi bile komik olmaktan çıkarabilir. 'Boş mideyle yapılan espriye sadece bir yere kadar gülünür' gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalabilirsin.

Buradan bakınca her ikisi de mantıklı..

En iyisi kararı size bırakalım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın