İçerik Üreticisi Fatma Soydaş, Fenomen Zebani Efe ile Aşk Yaşamaya Başladı
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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, bu kez özel hayatıyla gündemde. Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. İkilinin birlikte paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Fatma Soydaş, Zebani Efe lakaplı Efe Beycan'la aşk yaşamaya başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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