article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Temmuz Gecesinin 10 Yılı: Darbe Girişiminden Geriye Bu İnanılmaz Fotoğraflar Kaldı...

etiket 15 Temmuz Gecesinin 10 Yılı: Darbe Girişiminden Geriye Bu İnanılmaz Fotoğraflar Kaldı...

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 00:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul ve Ankara'da tanklar sokaklara çıktı, jetler alçak uçuş yaptı, TBMM bombalandı, pek çok sivil ve güvenlik görevlisi, darbe girişiminde bulunanlar tarafından öldürüldü... 

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen, o uzun gecenin bugün 10. yılı. O gece birçok duyguyu hepimiz birçok duyguyu birarada yaşadık. 

İşte 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşanan ve hafızalardan kolayca çıkmayacak olaydan dramatik fotoğraflar...

UYARI: Bazı fotoğraflar rahatsız edici olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tanklar köprü üzerinden geçerken.

1. Tanklar köprü üzerinden geçerken.
www.buzzfeed.com

2. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde üzerine ateş açılan insanlardan yaralananlar ve ölenler oldu...

2. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde üzerine ateş açılan insanlardan yaralananlar ve ölenler oldu...
www.buzzfeed.com

3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına FaceTime ile katılarak açıklama yapıyor. Erdoğan açıklamalarında herkesi meydanlara davet etti.

3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına FaceTime ile katılarak açıklama yapıyor. Erdoğan açıklamalarında herkesi meydanlara davet etti.

4. Ankara'da darbe girişimini protesto etmek isteyen vatandaşlar açılan ateşten korunmaya çalışıyor.

4. Ankara'da darbe girişimini protesto etmek isteyen vatandaşlar açılan ateşten korunmaya çalışıyor.
www.buzzfeed.com

5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tepki göstermek için halkın meydanlarda toplanışı.

5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tepki göstermek için halkın meydanlarda toplanışı.
www.buzzfeed.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Silahsız vatandaşlar tankları ele geçirmeye çalışıyor.

6. Silahsız vatandaşlar tankları ele geçirmeye çalışıyor.
www.buzzfeed.com

7. Protestocular ve askerler Taksim Meydanı'nda aynı karede...

7. Protestocular ve askerler Taksim Meydanı'nda aynı karede...
www.buzzfeed.com

8. Bazı vatandaşlar askerlerin ellerinden silahları almaya çalışıyor...

8. Bazı vatandaşlar askerlerin ellerinden silahları almaya çalışıyor...
www.buzzfeed.com

9. Bazı askerler linç edilmek istendi.

9. Bazı askerler linç edilmek istendi.
www.buzzfeed.com

10. Gözaltına alınan askerlerden bazıları.

10. Gözaltına alınan askerlerden bazıları.
www.buzzfeed.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Tanklar gittikten sonra caddelerde bu görüntüler kaldı.

11. Tanklar gittikten sonra caddelerde bu görüntüler kaldı.
www.buzzfeed.com

12. Köprüde gözaltına alınan askerler

12. Köprüde gözaltına alınan askerler

13. Bombalanan TBMM.

13. Bombalanan TBMM.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4502
2326
899
372
220
143
110
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam