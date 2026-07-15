15 Temmuz Gecesinin 10 Yılı: Darbe Girişiminden Geriye Bu İnanılmaz Fotoğraflar Kaldı...

İstanbul ve Ankara'da tanklar sokaklara çıktı, jetler alçak uçuş yaptı, TBMM bombalandı, pek çok sivil ve güvenlik görevlisi, darbe girişiminde bulunanlar tarafından öldürüldü...

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen, o uzun gecenin bugün 10. yılı. O gece birçok duyguyu hepimiz birçok duyguyu birarada yaşadık.

İşte 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşanan ve hafızalardan kolayca çıkmayacak olaydan dramatik fotoğraflar...

UYARI: Bazı fotoğraflar rahatsız edici olabilir.