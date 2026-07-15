15 Temmuz Gecesinin 10 Yılı: Darbe Girişiminden Geriye Bu İnanılmaz Fotoğraflar Kaldı...
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İstanbul ve Ankara'da tanklar sokaklara çıktı, jetler alçak uçuş yaptı, TBMM bombalandı, pek çok sivil ve güvenlik görevlisi, darbe girişiminde bulunanlar tarafından öldürüldü...
Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen, o uzun gecenin bugün 10. yılı. O gece birçok duyguyu hepimiz birçok duyguyu birarada yaşadık.
İşte 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşanan ve hafızalardan kolayca çıkmayacak olaydan dramatik fotoğraflar...
UYARI: Bazı fotoğraflar rahatsız edici olabilir.
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1. Tanklar köprü üzerinden geçerken.
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2. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde üzerine ateş açılan insanlardan yaralananlar ve ölenler oldu...
3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına FaceTime ile katılarak açıklama yapıyor. Erdoğan açıklamalarında herkesi meydanlara davet etti.
4. Ankara'da darbe girişimini protesto etmek isteyen vatandaşlar açılan ateşten korunmaya çalışıyor.
5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tepki göstermek için halkın meydanlarda toplanışı.
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6. Silahsız vatandaşlar tankları ele geçirmeye çalışıyor.
7. Protestocular ve askerler Taksim Meydanı'nda aynı karede...
8. Bazı vatandaşlar askerlerin ellerinden silahları almaya çalışıyor...
9. Bazı askerler linç edilmek istendi.
10. Gözaltına alınan askerlerden bazıları.
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11. Tanklar gittikten sonra caddelerde bu görüntüler kaldı.
12. Köprüde gözaltına alınan askerler
13. Bombalanan TBMM.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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