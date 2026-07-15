TRT Canlı Yayınında Darbe Girişimi Bildirisini Okumasıyla Bir Anda Herkesin Konuştuğu Spiker: Tijen Karaş!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişiminin bugün 10. yılı. Hain darbe girişimi sırasında, TRT ekranlarında silah zoruyla bildiri okutulan deneyimli haber spikeri Tijen Karaş, o karanlık gecenin ve sonrasındaki sürecin en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Yoğun gündemin içinde bir anda herkesin kim olduğunu merak ettiği ve arama motorlarına adını yazdığı Tijen Karaş, oldukça tecrübeli bir isim.
1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli.
Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun.
Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu.
TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti.
Yıllardır işini başarılı bir şekilde yapan spiker, 2014'te yaşadığı canlı yayın kazası ile gündeme gelmişti.
Uzun yıllardır sadık bir hayran kitlesine sahip olan spiker, sevenleri tarafından Scarlett Johansson'a benzetiliyor.
Deneyimli spiker, TRT'de okuduğu darbe girişimi bildirisi ile bir gecede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.
Silah zoruyla bildirgeyi okurken sesi titrese ve gerginliği belli de olsa, yayın sırasındaki profesyonelliği, herkesin takdirini topladı.
Darbe girişiminin simge isimlerinden biri haline gelen Tijen Karaş'a sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.
Destek mesajlarına teşekkürlerini sunan Tijen Karaş'a kariyerinde başarılar diliyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri