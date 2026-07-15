article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TRT Canlı Yayınında Darbe Girişimi Bildirisini Okumasıyla Bir Anda Herkesin Konuştuğu Spiker: Tijen Karaş!

TRT Canlı Yayınında Darbe Girişimi Bildirisini Okumasıyla Bir Anda Herkesin Konuştuğu Spiker: Tijen Karaş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 00:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişiminin bugün 10. yılı. Hain darbe girişimi sırasında, TRT ekranlarında silah zoruyla bildiri okutulan deneyimli haber spikeri Tijen Karaş, o karanlık gecenin ve sonrasındaki sürecin en çok merak edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Tijen Karaş, darbe girişimi bildirisini canlı yayında okuyarak bir anda milyonlarca insanın dikkatini çekti.

Gerginliği belli olmasına rağmen profesyonel bir şekilde işini yapan haber spikeri, daha sonradan bu yayını silah zoruyla yaptıklarını açıkladı.

Yoğun gündemin içinde bir anda herkesin kim olduğunu merak ettiği ve arama motorlarına adını yazdığı Tijen Karaş, oldukça tecrübeli bir isim.

Yoğun gündemin içinde bir anda herkesin kim olduğunu merak ettiği ve arama motorlarına adını yazdığı Tijen Karaş, oldukça tecrübeli bir isim.

1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli.

1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli.

Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun.

Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun.

Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu.

Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu.

TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti.

TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti.

Yıllardır işini başarılı bir şekilde yapan spiker, 2014'te yaşadığı canlı yayın kazası ile gündeme gelmişti.

Uzun yıllardır sadık bir hayran kitlesine sahip olan spiker, sevenleri tarafından Scarlett Johansson'a benzetiliyor.

Uzun yıllardır sadık bir hayran kitlesine sahip olan spiker, sevenleri tarafından Scarlett Johansson'a benzetiliyor.

Deneyimli spiker, TRT'de okuduğu darbe girişimi bildirisi ile bir gecede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Deneyimli spiker, TRT'de okuduğu darbe girişimi bildirisi ile bir gecede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Silah zoruyla bildirgeyi okurken sesi titrese ve gerginliği belli de olsa, yayın sırasındaki profesyonelliği, herkesin takdirini topladı.

Silah zoruyla bildirgeyi okurken sesi titrese ve gerginliği belli de olsa, yayın sırasındaki profesyonelliği, herkesin takdirini topladı.

Darbe girişiminin simge isimlerinden biri haline gelen Tijen Karaş'a sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.

Darbe girişiminin simge isimlerinden biri haline gelen Tijen Karaş'a sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.

Destek mesajlarına teşekkürlerini sunan Tijen Karaş'a kariyerinde başarılar diliyoruz.

Destek mesajlarına teşekkürlerini sunan Tijen Karaş'a kariyerinde başarılar diliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark