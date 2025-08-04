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AstrodehA ile Ağustos 2025 Transitleri

etiket AstrodehA ile Ağustos 2025 Transitleri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 14:01

Ana Tema: 'Gökyüzü Sahneyi Kurdu, Şimdi Kalbin Ne Söyleyecek?'

Ağustos 2025’te gökyüzü hareketli, yoğun ve net bir görünüm sergiliyor. Bu ay boyunca, aşk hayatı test edilecek, sınırlar zorlanacak ve yeni düzen ile özgürlük temaları iç içe geçecek. Merkür retrosu sona ererken, Mars Terazi burcuna giriyor ve Venüs Aslan’da tutkuyu sahneye taşıyor. Büyük gezegenler arasındaki meydan okuma ve ardından gelen kol kola dans, bu ayın dikkat çekici unsurlarından.

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🔭 Haftalık Transit Takvimi ve AstrodehA Yorumu

🔭 Haftalık Transit Takvimi ve AstrodehA Yorumu

🗓 Hafta 1 — 1-7 Ağustos

Gerçek ve Hayal Çarpışıyor

  • 1 Ağustos: Venüs karesi Satürn & Neptün → Aşk sınavda. Hayal kırıklığı riskine dikkat.

  • 6 Ağustos: Mars Terazi’ye giriyor → Dengeyle savaş, nazikçe kazan.

  • 8 Ağustos: Mars üçgen Uranüs → Yeni yollar denenmeli.

🌀 AstrodehA Uyarısı: Kalbinize “evet” dediğinizde, aklınızı susturmayın.

🗓 Hafta 2 — 8-14 Ağustos

Engeller ve Açıklık Bir Arada

  • 8-9 Ağustos: Mars Satürn ve Neptün karşıtlığı → İlerleme zayıf, yön karmaşık.

  • 10 Ağustos: Mars üçgen Plüton → İçsel güç uyanıyor.

  • 11 Ağustos: Merkür ileri → Konuşmalar netleşiyor.

  • 12 Ağustos: Venüs-Jüpiter kavuşumu → Aşkta büyüme şansı.

💖 AstrodehA Notu: “Dur” diyen Evren, bazen seni en doğru kapıya yönlendiriyordur.

🗓 Hafta 3 — 15-21 Ağustos

Ay Işığında Farkındalık, Kelimelerde Hareket

  • 16 Ağustos: Boğa’da çeyrek ay → Yavaşla ve ölç.

  • 18 Ağustos: Merkür sekstil Mars → Sözcükler eyleme dönüşür.

✍️ AstrodehA İlhamı: Yaz, anlat, sor — iletişim bu hafta senin anahtarın.

🗓 Hafta 4 — 22-28 Ağustos

Aşk, Yaratıcılık, Devrimsel Fikirler

  • 22 Ağustos: Güneş Başak’a giriyor → Zihinsel temizlik zamanı.

  • 24 Ağustos: Güneş karesi Uranüs → Beklenmedik sürprizler.

  • 25-27 Ağustos: Venüs Aslan’a geçiş + Satürn/Neptün/Uranüs açıları → Aşk sahnede, duygu derin.

  • 28 Ağustos: Uranüs-Neptün sekstil → İnan, yarat, ilham ver.

🎭 AstrodehA Tavsiyesi: Sahneye çık. Aşkı sıradan yaşama, olağanüstü hisset!

🌑 Ay Döngüleri

🌑 Ay Döngüleri

  • 1 Ağustos: Akrep'te ilk çeyrek → İçsel savaş mı, dürüstlük mü?

  • 9 Ağustos: Kova Dolunayı → Kollektif şifa, grup sinerjisi.

  • 16 Ağustos: Boğa çeyrek ay → Maddi-manevi denge.

  • 23 Ağustos: Başak Yeniayı → Yeni düzenler için fırsat.

  • 31 Ağustos: Yay çeyrek ay → Sınırlarını zorla, yolculuğa açıl.

Bu gökyüzü olayları, Ağustos 2025 boyunca hayatınızı şekillendirecek derin etkiler yaratabilir. Aşk, yaratıcılık ve özgürlük arayışınızda yeni yollar keşfetmeye hazır olun!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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