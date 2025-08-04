AstrodehA ile Ağustos 2025 Transitleri

Ana Tema: 'Gökyüzü Sahneyi Kurdu, Şimdi Kalbin Ne Söyleyecek?'

Ağustos 2025’te gökyüzü hareketli, yoğun ve net bir görünüm sergiliyor. Bu ay boyunca, aşk hayatı test edilecek, sınırlar zorlanacak ve yeni düzen ile özgürlük temaları iç içe geçecek. Merkür retrosu sona ererken, Mars Terazi burcuna giriyor ve Venüs Aslan’da tutkuyu sahneye taşıyor. Büyük gezegenler arasındaki meydan okuma ve ardından gelen kol kola dans, bu ayın dikkat çekici unsurlarından.