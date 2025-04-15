Aston Villa - PSG Maçında Şampiyonlar Ligi Marşı Yerine Avrupa Ligi Marşı Çalındı
Aston Villa ile PSG'nin karşı karşıya geldiği maçta futbolseverler ilginç bir ana tanıklık etti. Dev mücadele başlamadan önce yapılan seremonide sürpriz bir hata yaşandı: Stadyumda Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi müziği yankılandı.
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Aston Villa - PSG Maçında marşlar karıştı
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