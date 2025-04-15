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Aston Villa - PSG Maçında Şampiyonlar Ligi Marşı Yerine Avrupa Ligi Marşı Çalındı

Aston Villa - PSG Maçında Şampiyonlar Ligi Marşı Yerine Avrupa Ligi Marşı Çalındı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 22:34

Aston Villa ile PSG'nin karşı karşıya geldiği maçta futbolseverler ilginç bir ana tanıklık etti. Dev mücadele başlamadan önce yapılan seremonide sürpriz bir hata yaşandı: Stadyumda Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi müziği yankılandı.

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Aston Villa - PSG Maçında marşlar karıştı

Aston Villa - PSG Maçında marşlar karıştı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında PSG'yi konuk eden Aston Villa'nın stadyumu Villa Park'ta seremoni esnasında ilginç bir an yaşandı. Stadyumda Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. Futbolcular duruma şaşırdı, bazıları güldü bazıları anlam veremedi.

*Eşleşmenin ilk maçını 3-1 PSG kazanmıştı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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