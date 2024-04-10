ASMR Videolarının Hiç Bilinmeyen Gerçek Yüzünü Anlatıyoruz!
ASMR Videolarının Hiç Bilinmeyen Gerçek Yüzünü Anlatıyoruz!
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
ASMR videolarına sıklıkla denk gelmişsinizdir. Bilimin 'Beyinsel Orgazm' olarak tanımladığı ASMR, aslında uyku bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan bir tür. Peki ASMR videoları, nasıl oluyor da işe yarıyor?
ASMR hakkında yeni yapılan bir çalışma, bugüne kadar bilmediğimiz bazı gerçekleri ortaya çıkardı.
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ASMR (Automonous Sensory Meridian Response) yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi aslında çoğu sosyal medya kullanıcısının aşina olduğu bir tür.
ASMR videoları özellikle yurt dışında o denli popüler bir hal aldı ki, bu tarz videolar çeken ünlü YouTuberlar binlerce dolar kazandı.
ASMR videolarının ilginç tarafı ise uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olması. Peki ama nasl?
Alman araştırmacılar, ASMR ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için 54 farklı çalışmadan elde edilen verileri analiz etti.
Yapılan son araştırma, ASMR videolarının etkili olmasının sebebinin bebekliğimizden kalma bir içgüdüyle açıklanabileceğini ortaya koydu.
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Siz de ASMR videolarını daha kullanışlı bir hale getirebilir, stresli anınızda, uykuya dalamadığınızda bu tarz videolara bir şans verebilirsiniz.
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