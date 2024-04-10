ASMR Videolarının Hiç Bilinmeyen Gerçek Yüzünü Anlatıyoruz!

ASMR videolarına sıklıkla denk gelmişsinizdir. Bilimin 'Beyinsel Orgazm' olarak tanımladığı ASMR, aslında uyku bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan bir tür. Peki ASMR videoları, nasıl oluyor da işe yarıyor?

ASMR hakkında yeni yapılan bir çalışma, bugüne kadar bilmediğimiz bazı gerçekleri ortaya çıkardı.