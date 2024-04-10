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ASMR Videolarının Hiç Bilinmeyen Gerçek Yüzünü Anlatıyoruz!

ASMR Videolarının Hiç Bilinmeyen Gerçek Yüzünü Anlatıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.04.2024 - 08:02

ASMR videolarına sıklıkla denk gelmişsinizdir. Bilimin 'Beyinsel Orgazm' olarak tanımladığı ASMR, aslında uyku bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan bir tür. Peki ASMR videoları, nasıl oluyor da işe yarıyor?

ASMR hakkında yeni yapılan bir çalışma, bugüne kadar bilmediğimiz bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
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ASMR (Automonous Sensory Meridian Response) yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi aslında çoğu sosyal medya kullanıcısının aşina olduğu bir tür.

ASMR (Automonous Sensory Meridian Response) yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi aslında çoğu sosyal medya kullanıcısının aşina olduğu bir tür.

Yeni bir paketi açarken çıkan o hışırtı sesi, makyaj malzemelerinin çıkardığı yumuşak sesler, uzun tırnakların tıkır tıkır vurma sesleri...Örnekleri saymakla bitmeyen bu tarz videolar aslında 'beyinsel orgazm' olarak biliniyor. 

Dinleyenlerde bir tür 'iç gıdıklanması' ortaya çıkaran bu ASMR videoları, aslında izleyip geçtiğimiz kısa videolar olmaktan çok daha derin.

ASMR videoları özellikle yurt dışında o denli popüler bir hal aldı ki, bu tarz videolar çeken ünlü YouTuberlar binlerce dolar kazandı.

ASMR videoları özellikle yurt dışında o denli popüler bir hal aldı ki, bu tarz videolar çeken ünlü YouTuberlar binlerce dolar kazandı.

Başlarda yalnızca belirli bir türde çekilen bu ASMR videoları, zaman içerisinde oldukça genişledi. Fısıltı, cam sesi, kağıt sesi, paket sesi, saç sesi, yemek yeme sesi...Günlük hayatta alışık olduğumuz fakat kulak kesilmediğimiz bu tarz sesler, ASMR adı altında aldı başını gitti.

ASMR videolarının ilginç tarafı ise uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olması. Peki ama nasl?

ASMR videolarının ilginç tarafı ise uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olması. Peki ama nasl?

ASMR videoları izlemenin ruh haline iyi geldiği, insanlar üzerinde rahatlama sağladığı ve hatta bazı hafif ağrıları bile hafifletebildiği düşünülüyor. Peki sadece kısa bir video ile bu nasıl mümkün olabiliyor?

Bunun sebebi bebekliğimize kadar dayanıyor...

Alman araştırmacılar, ASMR ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için 54 farklı çalışmadan elde edilen verileri analiz etti.

Alman araştırmacılar, ASMR ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için 54 farklı çalışmadan elde edilen verileri analiz etti.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı belirtilen çalışma, ASMR'ın çeşitli örneklerini inceledi. Çalışmanın sonucunda ASMR, 'kafa derisinden omurgaya doğru uzanan insanlarda karıncalanma hissiyle birlikte bir rahatlama sağlayan his' olarak tanımlandı. 

Görsel ve işitsel algılar sonucu ortaya çıkan bu hissin bireyden bireye farklılık göstereceği de belirtilirken en çok fısıldama, hafifçe vurma gibi doğal seslerin ön plana çıktığı kaydedildi. 

Peki insanlar, bu sesleri en çok ve en dikkatli ne zaman duymuş olabilirler? Elbette bebeklik döneminde.

Yapılan son araştırma, ASMR videolarının etkili olmasının sebebinin bebekliğimizden kalma bir içgüdüyle açıklanabileceğini ortaya koydu.

Yapılan son araştırma, ASMR videolarının etkili olmasının sebebinin bebekliğimizden kalma bir içgüdüyle açıklanabileceğini ortaya koydu.

Bebekken annelerimizin fısıldadığı ninniler, dünyayı henüz yeni yeni keşfederken kendi duyularımızla çıkardığımız ilkel sesler, bir paketi ilk kez açışımız, bir kağıdı yırtmanın başarısı...

Bu tip seslerin sadece bebeklikte kalmadığı, beynimizde yer edinip yetişkinlik yıllarımızda da bizleri rahatlattığı söyleniyor.

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Siz de ASMR videolarını daha kullanışlı bir hale getirebilir, stresli anınızda, uykuya dalamadığınızda bu tarz videolara bir şans verebilirsiniz.

Siz de ASMR videolarını daha kullanışlı bir hale getirebilir, stresli anınızda, uykuya dalamadığınızda bu tarz videolara bir şans verebilirsiniz.

Ayrıca ASMR videolarının en iyi yanı, hiçbir yan etkiye sahip olmamaları!

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