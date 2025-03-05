ASMR Videolar Neden Popüler Oldu? Yüz Yüze İletişimden Sıkılanların Yeni Favorisi Bir Kez Daha ASMR Videolar

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.

Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, 'ASMR videoları' izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.