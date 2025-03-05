ASMR Videolar Neden Popüler Oldu? Yüz Yüze İletişimden Sıkılanların Yeni Favorisi Bir Kez Daha ASMR Videolar
ASMR Videolar Neden Popüler Oldu? Yüz Yüze İletişimden Sıkılanların Yeni Favorisi Bir Kez Daha ASMR Videolar
Son dönemde sosyal medyada yeniden akım haline gelen ASMR videoların bu kadar popüler olmasının altında “yüz yüze iletişimden bunalma” hissinin olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulan genç yetişkinlerin, internette 'Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi' (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya çalıştıklarını tespit etti.
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İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları son dönemde popüler hale gelen ASMR ve ASMR videoları hakkında bir çalışma yaptı.
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Son dönemin popülerlerinden biri haline gelen ve sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan ASMR videoların neden bu kadar ön plana çıktığı da belli oldu.
Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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