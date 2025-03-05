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ASMR Videolar Neden Popüler Oldu? Yüz Yüze İletişimden Sıkılanların Yeni Favorisi Bir Kez Daha ASMR Videolar

ASMR Videolar Neden Popüler Oldu? Yüz Yüze İletişimden Sıkılanların Yeni Favorisi Bir Kez Daha ASMR Videolar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 10:05 Son Güncelleme: 05.03.2025 - 10:08

Son dönemde sosyal medyada yeniden akım haline gelen ASMR videoların bu kadar popüler olmasının altında “yüz yüze iletişimden bunalma” hissinin olduğu ortaya çıktı. 

Araştırmacılar, yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bulan genç yetişkinlerin, internette 'Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi' (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya çalıştıklarını tespit etti.

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İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları son dönemde popüler hale gelen ASMR ve ASMR videoları hakkında bir çalışma yaptı.

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları son dönemde popüler hale gelen ASMR ve ASMR videoları hakkında bir çalışma yaptı.

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.

Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, 'ASMR videoları' izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.

Son dönemin popülerlerinden biri haline gelen ve sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan ASMR videoların neden bu kadar ön plana çıktığı da belli oldu.

Son dönemin popülerlerinden biri haline gelen ve sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan ASMR videoların neden bu kadar ön plana çıktığı da belli oldu.

Araştırmacılar, raporda, 18-44 yaş arası 'genç yetişkin' kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi 'aşırı uyarıcı' bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken, ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47'sinin gürültülü ve kalabalık ortamları 'boğucu' bulduğu kaydedilen raporda, gençlerin insanlarla sohbetlerini çevrim içi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ettiği de tespit edildi.

Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.

Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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