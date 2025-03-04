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Mart Ayının En Şanssız Burçları! Baharda Güç de Olsa Mutluluk Var

Mart Ayının En Şanssız Burçları! Baharda Güç de Olsa Mutluluk Var

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
04.03.2025 - 20:01

Mart ayı, yılın en hareketli ve etkili aylarından biri olacak! Hayatınızda değişimi, dönüşümü ve git gide artan enerjiyi hissedeceksiniz. Hazır olun, astrolojik olarak da yılın en güçlü aylarından biri başlıyor. Retrolar, tutulmalar ve gezegen hareketleriyle değişken günler yaşabilirsiniz. 

Cesur olanların kazanacağı Mart ayında bazı talihsizlikler de söz konusu olabilir. Peki, Mart ayının en şanssız burçlar hangileri? Mart ayının şanslı günlerini ve zor anlarını da takviminize kaydedin, lazım olacak. 

İşte, Mart ayının en şanssız burçları ve en özel günleri

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Baharı müjdeleyen Mart, sizi cesurca harekete geçmeye çağırıyor: Gökyüzündeki hareket hayatınızı değiştirebilir!

Baharı müjdeleyen Mart, sizi cesurca harekete geçmeye çağırıyor: Gökyüzündeki hareket hayatınızı değiştirebilir!

Kışın sakinliği ve soğukluğu bizi terk ediyor. Baharın neşesi ve hareketi ise adım adım hayatımızı kaplıyor. Ancak bu yıl kışı bitiren bahar neşesi; ay tutulması, Güneş tutulması, Başak Dolunayı, Koç Yeni Ay'ı, Bahar ekinoksu derken biraz gölgelenebilir. 

En çok Koç burcundan ilham alacağımız Mart'ta cesur olan kazanacaktır. Yani bu ay şanssız olsanız da işleri denge ve cesaret ile düzene sokabilirsiniz.  

Hazır mısınız?

Hadi bir de Mart ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım: Mart ayında neler olacak?

Hadi bir de Mart ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım: Mart ayında neler olacak?

  • 1 Mart: Venüs Retrosu Başlıyor

  • 14 Mart: Başak Burcunda Ay Tutulması

  • 14 Mart: Başak Burcunda Dolunay

  • 15 Mart: Merkür Retrosu

  • 20 Mart: Güneş'in Koç Burcuna Geçişi

  • 21 Mart Ekinoks

  • 29 Mart: Koç Burcunda Güneş Tutulması

  • 29 Mart: Koç Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay

  • 30 Mart: Neptün'ün Koç Burcuna Geçişi

Burçlara Özel Aylık Kehanetler: Mart'ta Neler Olacak? 👇

Mart ayının en zor günleri: Aman dikkat başımıza bir iş gelmesin!

Hızlı başlayan Mart ayının ilk gününü ilişkilerinizde sınavlarla atlattıysanız, ay ortasına kadar rahatız. Ama sonra 15 Mart ve 29 Mart da bir hayli zor geçebilir. Önce Merkür retrosu, sonra Yeni Ay'ın enerjisi ile dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Özellikle de cesaret gerektiren konularda dengeli olmalısınız. 

Tabii bu ayın güzel günleri de olacak. Gece ile gündüzün eşitlendiği bahar ekinoksu, yani 21 Mart ayın en güzel günü olacak. Şimdi her şey yoluna girmeye başlayabilir. Zira, hedefe ulaşmak için güzel bir gün. Bir de 14 Mart var tabii. Adeta yüklerinizden kurtulacak, eskilerden ve geçmişin gölgelerinden arınaraksınız. Hatta miladı dolan ilişkilerden de kurtulacaksınız. 

Şimdi de Mart ayının en şanssız burçlarıyla tanışalım 👇

Boğa: "Sakin olmalı..."

Boğa: "Sakin olmalı..."

Hızlı başlasa da Mart, sana sabır gerek... Yüreğinin derinlerini ve aklında kalanları sorgulayabilirsin. Yüzleşebilir, gerçekleri kabul etmek için sabırlı ve sakin olmak zorunda kalabilirsin. Endişelenme yaşayacağın farkındalıklarla her şey güzelleşecek. Ama tabii biraz dağılabilir, hayatı sorgulayabilirsin.

Mart ayında şanslı olduğun bir konu da var üstelik. Kayıpları telafi etmeni sağlayacak fırsatlar karşına çıkabilir, gözünü dört aç!

Aslan: "Gerçekleri görün"

Aslan: "Gerçekleri görün"

Geçmiş hataların, gelecek kaygıların, saklı kalan gerçekler ve dertler... Evet, tüm bunlarla yüzleşmen gerekebilir. Kendine karşı dürüst olarak çıkabilirsin Mart'tan. Köklü bir dönüşüm yaşamayı da kabul etmelisin belki. Tabii bunun için önce yüzleşmeli, sonra kabul etmeli ve en sonunda da değişim için harekete geçmelisin. 

Gerçeklerle mücadelen zorlu geçebilir, ama başaracaksın!

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Akrep: "Veda vakti"

Akrep: "Veda vakti"

Geçmişten, sana yük olan ilişkilerden ve miladı dolan şeylerden arınma vakti. Aslında buna şanssızlık demek doğru bile olmayabilir. Zira, hayat sana bir şans veriyor aslında. Seni dibe çeken ne varsa kurtulabilirsin. Arınmak, yüklerinden kurtulmak ve huzur bulmak için silkelenmelisin. 

Kendin için bazı şeylere veda etmelisin!

Balık: "Dengeyi bulun"

Balık: "Dengeyi bulun"

Başak Balık aksındaki tutulma, ay boyunca etkisi hissedilecek olan retrolar, Yeni Ay ve Dolunay dengeni bozabilir. İniş çıkışlar dolu olacak Mart! Haliyle bu süreçte hayal ile gerçeği, duyguların ile mantığını dengelemelisin. Ayaklarının yere sağlam bastığından emin ol, buna ihtiyacın olacak. 

Neyse ki denge seni iyileştirecek!

Şansım yok demeyin vazgeçemeyin: İstediğinizi elde etmek için enerjisi yüksek, cesur ve ısrarcı olun!

Şansım yok demeyin vazgeçemeyin: İstediğinizi elde etmek için enerjisi yüksek, cesur ve ısrarcı olun!

Her engeli aşacak gücünüz de var unutmayın ve yeter ki isteyin! Bu sayede şanssızlığı şansa, güçsüzlüğü güce dönüştürebilirsiniz. Belki biraz sınırları esnetmek ve her konuda dengeyi sağlamak sizi iyi gelecektir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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