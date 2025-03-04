Mart Ayının En Şanssız Burçları! Baharda Güç de Olsa Mutluluk Var

Mart ayı, yılın en hareketli ve etkili aylarından biri olacak! Hayatınızda değişimi, dönüşümü ve git gide artan enerjiyi hissedeceksiniz. Hazır olun, astrolojik olarak da yılın en güçlü aylarından biri başlıyor. Retrolar, tutulmalar ve gezegen hareketleriyle değişken günler yaşabilirsiniz.

Cesur olanların kazanacağı Mart ayında bazı talihsizlikler de söz konusu olabilir. Peki, Mart ayının en şanssız burçlar hangileri? Mart ayının şanslı günlerini ve zor anlarını da takviminize kaydedin, lazım olacak.

İşte, Mart ayının en şanssız burçları ve en özel günleri