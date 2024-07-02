Aslı Enver'in Kızı Karpuza Bulandı, Ezgi Mola Oğluna Ders Verdi: 1 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Aslı Enver'in Kızı Karpuza Bulandı, Ezgi Mola Oğluna Ders Verdi: 1 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, toksik ilişkiden kurtulma tavsiyesi olarak evliliği önerdi.
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Zeynep Bastık konserine giden karnı burnunda Burcu Biricik yine çok güzeldi.
Aslı Enver'in dünyalar güzeli kızı Elay karpuzla tanıştı, karpuzu değil de Elay'ı yememek mümkün değildi herhalde!
Nesrin Cavadzade'nin bakım günüydü.
Pelin Akil, köpeği Herkül'ü anlamaya baş koydu.
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Nazlı Sabancı, denizin manzaranın tadını çıkarttı.
Berfu Yenenler, "akşam sözleşme imzalıyoruz" dedi.
Müge Boz kızı Vina'yla baş başa vakit geçirdi.
Demet Akalın, misafir seviyorum dedi, kocasıyla kahve keyfi yaptı.
Ezgi Mola, minik oğlu Can'a emekleme 101 dersi verdi.
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Yasemin Tatlıses, dünya şekeri ikizlerini paylaştı.
Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'a büyük tutuldu.
Alina Boz ve Umut Evirgen yine birbirlerine de aşka da doyamadı.
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