Aşkın O İlk Tatlı Heyecanını Hissettirecek Şarkılar Burada!
Aşkın o ilk tatlı heyecanını yeniden yaşamak isteyenlere özel bir liste hazırladık! Kalbinin hızla çarptığı, her anın mutlulukla dolduğu o günleri hatırlatan şarkılarla, o eski duyguları tekrar canlandıracaksınız. İlk bakış, ilk dokunuş, o naif heyecan… Bu şarkılar, seni geçmişin o özel anlarına götürecek ve aşkın ne kadar güzel olduğunu yeniden hissettirecek.
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1. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel
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2. Yalın- Bir Bahar Akşamı
3. Oya, Bora- Sevme Zamanı
4. Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda
5. Güliz Ayla- Olmazsan Olmaz
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6. Gülben Ergen- Aşksın Sen
7. Gökhan Türkmen- Aşk Lazım
8. Yalın- Tatlıyla Balla
9. Buray- Deli Divane
10. Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu
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11. Sezen Aksu- İkinci Bahar
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