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Aşkın O İlk Tatlı Heyecanını Hissettirecek Şarkılar Burada!

etiket Aşkın O İlk Tatlı Heyecanını Hissettirecek Şarkılar Burada!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 20:01

Aşkın o ilk tatlı heyecanını yeniden yaşamak isteyenlere özel bir liste hazırladık! Kalbinin hızla çarptığı, her anın mutlulukla dolduğu o günleri hatırlatan şarkılarla, o eski duyguları tekrar canlandıracaksınız. İlk bakış, ilk dokunuş, o naif heyecan… Bu şarkılar, seni geçmişin o özel anlarına götürecek ve aşkın ne kadar güzel olduğunu yeniden hissettirecek.

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1. Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel

2. Yalın- Bir Bahar Akşamı

3. Oya, Bora- Sevme Zamanı

4. Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda

5. Güliz Ayla- Olmazsan Olmaz

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6. Gülben Ergen- Aşksın Sen

7. Gökhan Türkmen- Aşk Lazım

8. Yalın- Tatlıyla Balla

9. Buray- Deli Divane

10. Zeynep Bastık- Uslanmıyor Bu

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11. Sezen Aksu- İkinci Bahar

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miray soysal
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