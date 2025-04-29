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Aşkı Hatırla Konusu Nedir? Aşkı Hatırla Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Aşkı Hatırla Konusu Nedir? Aşkı Hatırla Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Barış Arduç Hande Erçel Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2025 - 15:31

Disney'in yeni dizisi Aşkı Hatırla gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Aşkı Hatırla'nın konusu ne? Aşkı Hatırla oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Aşkı Hatırla dizisine dair tüm detayları görelim...

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Aşkı Hatırla Dizisi Konusu

Aşkı Hatırla Dizisi Konusu

Ünlü bir mimar olan Deniz ve fenomen bir editör Güneş, evlilik hayalleri kurarken beklenmedik bir ayrılık yaşarlar. Ancak, kader onları tekrar bir araya getirir ve bir mesajla hayatlarına yön veren bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta, ilişkilerindeki eksiklikleri bulup tamamlamak ve aşkı yeniden hatırlamak için çaba sarf ederler. Bu, hem Deniz'in hem de Güneş'in hayatını kökten değiştirecek bir serüvendir. 'Aşkı Hatırla' dizisi, aşkın ve ilişkilerin karmaşık doğasını, bir yandan da hayatın beklenmedik sürprizlerini anlatıyor.

Aşkı Hatırla Dizisi Oyuncuları

Aşkı Hatırla Dizisi Oyuncuları

  • Hande Erçel

  • Barış Arduç

  • Sezin Akbaşoğulları

  • Begüm Akkaya

  • Fatih Al

  • Naz Göktan

  • Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

  • Abdullah Burak Kaya

  • Melis Minkari

  • Alper Saldıran

  • Feyyaz Şerifoğlu

Aşkı Hatırla Bölümler ve Sezonlar

Aşkı Hatırla Bölümler ve Sezonlar

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla, 1. sezonuyla çok yakında ekrana gelecek. Aşkı Hatırla yayın tarihi henüz belli değil.

Aşkı Hatırla Dizisi Uyarlama mı?

Aşkı Hatırla Dizisi Uyarlama mı?

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisi uyarlama değil.

Aşkı Hatırla Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Aşkı Hatırla Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Aşkı Hatırla dizisinin yayın platformu Disney Plus olurken yayın takvimi henüz açıklanmadı. Aşkı Hatırla 8 bölümlük bir dizi olarak yayınlanacak.

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Aşkı Hatırla İzlenme Oranları ve Reytingler

Aşkı Hatırla İzlenme Oranları ve Reytingler

Disney Plus'ta yayınlanacak olan Aşkı Hatırla dizisi hakkında henüz izlenme oranı verileri mevcut değil.

Aşkı Hatırla Eleştiri ve Ödüller

Aşkı Hatırla Eleştiri ve Ödüller

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filminden sonra yeniden başrol olması Aşkı Hatırla dizisi için olumlu yorumlara sebep oldu.

Aşkı Hatırla Son Haberler

Aşkı Hatırla Son Haberler

Aşkı Hatırla dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Aşkı Hatırla Benzeri Diziler

Aşkı Hatırla Benzeri Diziler

Aşkı Hatırla Nerede Çekiliyor?

Aşkı Hatırla Nerede Çekiliyor?

Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleşti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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