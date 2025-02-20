Aşka Olan İnancınızı Doktor Levent Kadar Kaybettiyseniz Bu 11 Şarkı Sizin İçin Yazılmış
Aşka Olan İnancınızı Doktor Levent Kadar Kaybettiyseniz Bu 11 Şarkı Sizin İçin Yazılmış
Aşka inanmak kadar, aşka inanmamak da pamuk ipliğine bağlı bir duygu... Bazen sevdiğiniz bir insandan bir yara alırsınız ve aşka olan tüm inancınızı bir anda yitirirsiniz. Aynı sizin gibi hisseden başka bir isim daha var, Doktor Levent! Tabii, siz bu duygunuzu evleneceğiniz gün fark etmeden harekete geçin. 😂
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1. Unut Beni
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2. Vicdanın Affetsin
3. Ellerin Hani?
4. Kasaba
5. Geri Dön
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6. Saygımdan
7. Yalan
8. Bir Ateşe Attın Beni
9. Bir Beyaz Orkide
10. Kabahat Seni Sevende
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11. Çaresizim
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