Aşk Yeniden mi? Lucas Torreira'nın Gol Sevincine Devrim Özkan Kalp Paylaşımıyla Yanıt Verdi
Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Devrim Özkan ve Lucas Torreira’nın aşk hayatı magazin dünyasına sık sık konu oluyor. İkilinin ilişkilerini takip etmek zor. Şimdiyse kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrı oldukları bilinen çift barışma sinyali verdi. Gelin detaylara geçelim…
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Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan birlikteliğini sizler de duymuşsunuzdur.
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Bugün Galatasaray ve Lazio arasında hazırlık maçı gerçekleşti.
Devrim Özkan, Torreira’nın kalbine böyle yanıt verdi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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