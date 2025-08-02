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Aşk Yeniden mi? Lucas Torreira'nın Gol Sevincine Devrim Özkan Kalp Paylaşımıyla Yanıt Verdi

Aşk Yeniden mi? Lucas Torreira'nın Gol Sevincine Devrim Özkan Kalp Paylaşımıyla Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 23:52

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Devrim Özkan ve Lucas Torreira’nın aşk hayatı magazin dünyasına sık sık konu oluyor. İkilinin ilişkilerini takip etmek zor. Şimdiyse kafa karıştıran bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrı oldukları bilinen çift barışma sinyali verdi. Gelin detaylara geçelim…

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Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan birlikteliğini sizler de duymuşsunuzdur.

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve ekranların sevilen yüzü Devrim Özkan birlikteliğini sizler de duymuşsunuzdur.

İkilinin aşkları evliliğe gidecek diye beklenirken sürekli ayrılıp barışmaları “Bu sefer bitti” dedirtiyordu. Ancak her seferinde barıştıklarına dair haberler magazinde ışık hızında yayılıyordu.

Bugün Galatasaray ve Lazio arasında hazırlık maçı gerçekleşti.

Bugün Galatasaray ve Lazio arasında hazırlık maçı gerçekleşti.

Torreira iki gol attı ve sevincini kalp yaparak yansıttı. Bunun üzerine ise Devrim Özkan’dan bir Instagram paylaşımı geldi. İkilinin barışma sinyali olan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Devrim Özkan, Torreira’nın kalbine böyle yanıt verdi. 👇

Devrim Özkan, Torreira’nın kalbine böyle yanıt verdi. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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