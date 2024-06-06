Aşk Acısından Paramparça Olduğun Anlarda Acını İki Katına Çıkaracak 12 Şarkı
Aşk Acısından Paramparça Olduğun Anlarda Acını İki Katına Çıkaracak 12 Şarkı
Aşk acısını atlatmak her zaman kolay olmayabiliyor. Hele bir de bazı şarkılar var ki onları dinlediğimizde aşk acımız ikiye katlanıyor. Eğer aşk acın katlanarak artsın istiyorsan bu liste sana eşlik edebilir...
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1. Yalın - Ki Sen
2. Deniz Tekin - Yıldızlar
3. Gökhan Türkmen - Dön
4. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana
5. Dedublüman - Belki
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6. maNga - Cevapsiz Sorular
7. Tuğkan - Kusura Bakma
8. Sitem - Metin Şentürk
9. Mert Demir - Dön Desem
10. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu 2
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