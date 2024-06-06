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Aşk Acısından Paramparça Olduğun Anlarda Acını İki Katına Çıkaracak 12 Şarkı

etiket Aşk Acısından Paramparça Olduğun Anlarda Acını İki Katına Çıkaracak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 19:43

Aşk acısını atlatmak her zaman kolay olmayabiliyor. Hele bir de bazı şarkılar var ki onları dinlediğimizde aşk acımız ikiye katlanıyor. Eğer aşk acın katlanarak artsın istiyorsan bu liste sana eşlik edebilir...

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1. Yalın - Ki Sen

2. Deniz Tekin - Yıldızlar

3. Gökhan Türkmen - Dön

4. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

5. Dedublüman - Belki

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6. maNga - Cevapsiz Sorular

7. Tuğkan - Kusura Bakma

8. Sitem - Metin Şentürk

9. Mert Demir - Dön Desem

10. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu 2

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11. Pilli Bebek - Olsun

12. Pinhani ft. Kalben - İyi Değilim Ben

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