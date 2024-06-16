Aşırı Hız Kazaya Sebep Oldu: Otomobil Yolcu Minibüsüne Çarptı 10 Kişi Yaralandı
Aşırı Hız Kazaya Sebep Oldu: Otomobil Yolcu Minibüsüne Çarptı 10 Kişi Yaralandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi 9. Sokak üzerinde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken "DUR" tabelasına uyumayan yolcu minibüsüne çarptı.
Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı.
10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Öte yandan, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza anı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın