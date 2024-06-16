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Aşırı Hız Kazaya Sebep Oldu: Otomobil Yolcu Minibüsüne Çarptı 10 Kişi Yaralandı

Aşırı Hız Kazaya Sebep Oldu: Otomobil Yolcu Minibüsüne Çarptı 10 Kişi Yaralandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 08:25

Bursa’da hızla gelen otomobil, yolcuları taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu camdan fırlarken 10 kişinin yaralandığı kaza anı, kameraya yansıdı.

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Kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi 9. Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi 9. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken "DUR" tabelasına uyumayan yolcu minibüsüne çarptı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken "DUR" tabelasına uyumayan yolcu minibüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı.

Kazanın etkisiyle minibüs yedek parça satan dükkana dalarken, bir yolcu camdan fırladı.

10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

10 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Öte yandan, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.

Öte yandan, dükkan sahipleri aynı bölgede çok sayıda kaza olduğunu belirtirken, yetkililerden hız düşürücü unsurların olmasını talep etti.
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Kaza anı 👇

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