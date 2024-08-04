Aşık Olduğunda Dönüştüğün Kişiyi Yatıştıracak O Şarkı Hangisi?
Aşık Olduğunda Dönüştüğün Kişiyi Yatıştıracak O Şarkı Hangisi?
Aşık olduğumuzda duygular tavan yapabilir, bazen sakinlik arayabiliriz...
O kişiyi yatıştıracak şarkı bu testte!
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1. İlişkilerinde ne kadar sadık biri olduğunu sorsak?
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2. Peki ya romantiklik düzeyine 10 üzerinden puan versen kaç verirdin?
3. Aşık olduğun kişi için fedakarlık yapmaktan zevk alır mısın?
4. Diyelim ki ondan birkaç saat haber alamadın. Ne yaparsın?
5. İlişkide senin için hangisi olmazsa olmazdır?
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