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Aşık Olduğunda Dönüştüğün Kişiyi Yatıştıracak O Şarkı Hangisi?

etiket Aşık Olduğunda Dönüştüğün Kişiyi Yatıştıracak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:11

Aşık olduğumuzda duygular tavan yapabilir, bazen sakinlik arayabiliriz...

O kişiyi yatıştıracak şarkı bu testte!

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1. İlişkilerinde ne kadar sadık biri olduğunu sorsak?

2. Peki ya romantiklik düzeyine 10 üzerinden puan versen kaç verirdin?

3. Aşık olduğun kişi için fedakarlık yapmaktan zevk alır mısın?

4. Diyelim ki ondan birkaç saat haber alamadın. Ne yaparsın?

5. İlişkide senin için hangisi olmazsa olmazdır?

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6. Arkadaş grubundaki rolün hangisi?

7. Son olarak, sevgilinle çok büyük bir kavga ettiniz ve kalbini çok kırdı. Bu durumda tepkin ne olur?

8. Norah Jones - Come Away With Me

9. Ed Sheeran - Tenerife Sea (Official Lyric Video)

10. Adele - Make You Feel My Love (Official Video)

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