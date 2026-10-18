Seçtiğin Tatlılara Göre Kişiliğinin Hangi Müzik Aletine Benzediğini Açıklıyoruz!
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Bir insanı tanımak için uzun uzun sohbet etmeye gerek yokmuş; önüne dört tatlı koyup hangisini seçtiğine bakmak yetiyormuş gibi davranacağımız bir teste hoş geldin. Şimdi sana birbirinden tehlikeli tatlı seçimleri yaptıracağız. Sonunda da kişiliğinin hangi müzik aletinin enerjisini taşıdığını açıklayacağız
Bakalım ruhunun fon müziğini hangi müzik aleti yapıyor?
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1. Başlangıcı klasik yapalım. Bu dört tatlıdan hangisini görünce iraden ortadan kayboluyor?
2. Bir kafede tatlı sipariş edeceksin. Menüyü kapatıp direkt hangisini söylersin?
3. Akşam yemeği bitti ama senin için asıl bölüm şimdi başlıyor. Masaya hangisi gelsin?
4. Bir arkadaşın sana sürpriz yapmak istiyor. Elinde hangisiyle kapına gelirse gönlünü anında kazanır?
5. Şimdi biraz zorlaştırıyoruz. Bu dört tatlıdan yalnızca birini hayatın boyunca yiyebilirsin. Hangisini seçiyorsun?
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6. Şu an önünde olsa hangisine hiç düşünmeden kaşığı, çatalı daldırırdın?
7. Son olarak, ev yapımı tatlılara geldik. Hangisinin mutfaktan kokusu gelse hemen yanına gidersin?
Piyanosun! 🎹
Gitarsın! 🎸
Kemansın! 🎻
Davulsun! 🥁
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