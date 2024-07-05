Asgari Ücrete Zam Yok! Özel Sektörde ‘Promosyon’ Hamlesi Ön Plana Çıktı

'Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde. Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile. Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar.”