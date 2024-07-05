Asgari Ücrete Zam Yok! Özel Sektörde ‘Promosyon’ Hamlesi Ön Plana Çıktı
Asgari Ücrete Zam Yok! Özel Sektörde ‘Promosyon’ Hamlesi Ön Plana Çıktı
Milyonlarca çalışanın asgari ücrete ek zam talebine olumlu yanıt gelmeyince, özel sektörden yeni bir adım atıldı. Bankalar arasındaki rekabet artarken, çalışanlarını daha çok motive etmek ve işlerine bağlı kılmak isteyen işverenler, elde ettikleri promosyonları çalışanlarına dağıtmaya başladılar.
İşte bu konudaki ayrıntılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.
Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu.
Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.
Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomist Murat Özsoy bankalarla şirketler arasındaki promosyon anlaşması hakkında şu açıklamaları yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bankanın verdiğini promosyonu işçinin hesabına yatıracak şirket oranı 100'de 1'dir. Yani pek çok şirket değil.
Sopayı deliye verip vicdanına bıraktık diyorlar.
Bizim şirket aldığı gibi cebe cukkalar.
Benimki yılbaşına cukkaladı bile :D