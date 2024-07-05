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Asgari Ücrete Zam Yok! Özel Sektörde ‘Promosyon’ Hamlesi Ön Plana Çıktı

Asgari Ücrete Zam Yok! Özel Sektörde ‘Promosyon’ Hamlesi Ön Plana Çıktı

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.07.2024 - 10:26

Milyonlarca çalışanın asgari ücrete ek zam talebine olumlu yanıt gelmeyince, özel sektörden yeni bir adım atıldı. Bankalar arasındaki rekabet artarken, çalışanlarını daha çok motive etmek ve işlerine bağlı kılmak isteyen işverenler, elde ettikleri promosyonları çalışanlarına dağıtmaya başladılar. 

İşte bu konudaki ayrıntılar...

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suya düşürecek açıklama geldi.

Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.

Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapatınca özel sektördeki kimi firmalar maaşlar düzeltme yaparken kimileri de 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu.

Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor.

Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.

Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.
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Ekonomist Murat Özsoy bankalarla şirketler arasındaki promosyon anlaşması hakkında şu açıklamaları yaptı:

Ekonomist Murat Özsoy bankalarla şirketler arasındaki promosyon anlaşması hakkında şu açıklamaları yaptı:

'Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde. Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile. Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar.”

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Bozkurt

Bankanın verdiğini promosyonu işçinin hesabına yatıracak şirket oranı 100'de 1'dir. Yani pek çok şirket değil.

alper arslan

Sopayı deliye verip vicdanına bıraktık diyorlar.

Derya

Bizim şirket aldığı gibi cebe cukkalar.