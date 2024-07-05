Sigara ve Rakıya Bir Zam Daha Geldi: ÖTV Zamları Uygulanmaya Başlandı

3 Temmuz’da belli olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında ÖTV zamları da otomatik olarak yürürlüğe girmişti. Sigara ve alkol firmaları da ürünlerini ardı ardına zam yapmaya başladı. Bir sigara grubunda en pahalı sigara 73 liraya yükselirken, rakıya yapılan zamla da 35’lik rakı 529 liraya yükseldi.