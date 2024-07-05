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Sigara ve Rakıya Bir Zam Daha Geldi: ÖTV Zamları Uygulanmaya Başlandı

Sigara ve Rakıya Bir Zam Daha Geldi: ÖTV Zamları Uygulanmaya Başlandı

Zam
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 10:19

3 Temmuz’da belli olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında ÖTV zamları da otomatik olarak yürürlüğe girmişti. Sigara ve alkol firmaları da ürünlerini ardı ardına zam yapmaya başladı. Bir sigara grubunda en pahalı sigara 73 liraya yükselirken, rakıya yapılan zamla da 35’lik rakı 529 liraya yükseldi.

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TÜİK, 3 Temmuz’da enflasyon rakamını açıklamış ve 6 aylık enflasyon oranı sonrasında kanunda olan ÖTV zammı da otomatik olarak uygulanmaya başlanmıştı.

TÜİK, 3 Temmuz’da enflasyon rakamını açıklamış ve 6 aylık enflasyon oranı sonrasında kanunda olan ÖTV zammı da otomatik olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Sigara şirketleri de ÖTV zammı sonrasında fiyatlarını güncellemeye başladı.

Sigara şirketleri de ÖTV zammı sonrasında fiyatlarını güncellemeye başladı.

Philip Morris sigara grubuna 4 TL zam geldi.

Philip Morris sigara grubuna 4 TL zam geldi.

Ayrıca ÖTV zammıyla birlikte rakıya da zam geldi.

Ayrıca ÖTV zammıyla birlikte rakıya da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zamlı rakı fiyatlarını paylaştı👇

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zamlı rakı fiyatlarını paylaştı👇

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