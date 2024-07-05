Sigara ve Rakıya Bir Zam Daha Geldi: ÖTV Zamları Uygulanmaya Başlandı
Sigara ve Rakıya Bir Zam Daha Geldi: ÖTV Zamları Uygulanmaya Başlandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK, 3 Temmuz’da enflasyon rakamını açıklamış ve 6 aylık enflasyon oranı sonrasında kanunda olan ÖTV zammı da otomatik olarak uygulanmaya başlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigara şirketleri de ÖTV zammı sonrasında fiyatlarını güncellemeye başladı.
Philip Morris sigara grubuna 4 TL zam geldi.
Ayrıca ÖTV zammıyla birlikte rakıya da zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zamlı rakı fiyatlarını paylaştı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın