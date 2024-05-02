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"Asgari Ücrete İkinci Zam Gelecek" İddiası: Ünlü Ekonomi Yazarı Tarih Verdi!

"Asgari Ücrete İkinci Zam Gelecek" İddiası: Ünlü Ekonomi Yazarı Tarih Verdi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 11:17

Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, asgari ücrete yıl ortasında zam yapılacağı iddiasını açıkladı. 'Masada 4-5 çalışma' olduğunu açıklayan ünlü yazar, tarih verdi.

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Yılbaşında asgari ücrete zam pazarlıkları başlarken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete bir daha zam olmayacağını açıklamıştı.

Yılbaşında asgari ücrete zam pazarlıkları başlarken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete bir daha zam olmayacağını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Bakınız.

Ekonomi Gazetesi yazarlarından ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ankara'da asgari ücretle ilgili kritik kulis bilgileri olduğunu açıkladı.

Ekonomi Gazetesi yazarlarından ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ankara'da asgari ücretle ilgili kritik kulis bilgileri olduğunu açıkladı.

Türk-İş'in her ay açıkladığı açlık-yoksulluk sınırında asgari ücret yılın 4. ayında açlık sınırının altında kalmıştı.

Bu konuda Özgür Demirtaş'ın da açıklamaları dikkat çekti.

Açlık sınırının altına düşen asgari ücrete yönelik Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" dedi.

Açlık sınırının altına düşen asgari ücrete yönelik Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" dedi.

Ekonomim haberine göre, Şeref Oğuz şu değerlendirmede bulundu: 

'Hükümet yerel seçimlerde halktan uyarı aldı. Gözlemciler şöyle örnekler veriyor: 'Ceylana ateş edersin, yaralı ceylan öldüğünü anlayana kadar koşarmış.' İktidar, tabanını kaybetmeyle karşı karşıya. İkinci parti konumuna düştü. Asgari ücret halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırılmak durumunda.'

Asgari ücrete zam olmayacağı yönünde yetkili isimlerin sıklıkla açıklamaları bulurken, Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zamma "şiddetle karşı" olduğunu belirtirken, "son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek" dedi.

Asgari ücrete zam olmayacağı yönünde yetkili isimlerin sıklıkla açıklamaları bulurken, Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zamma "şiddetle karşı" olduğunu belirtirken, "son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek" dedi.
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Asgari ücretin Mehmet Şimşek ve diğer bakanların kapsama alanı dışında olduğunu söyleyen Oğuz, "Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir" dedi.

Asgari ücretin Mehmet Şimşek ve diğer bakanların kapsama alanı dışında olduğunu söyleyen Oğuz, "Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir" dedi.

'Memurun kat sayısını artırmak yerine' diyerek memur zammı yerine asgari ücret zammının kamuya değil özel sektöre yükleneceğini belirten Şeref Oğuz, masada asgari ücrete yönelik 4-5 ayrı senaryo üzerinde çalışıldığını da söyledi.

Oğuz, asgari ücrete artışın beklendiği gibi temmuzda değil, eylülde olacağını söylerken, kulis bilgilerini de şu şekilde iletti:

Oğuz, asgari ücrete artışın beklendiği gibi temmuzda değil, eylülde olacağını söylerken, kulis bilgilerini de şu şekilde iletti:

Baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrette düzenleme yapacaklar. Bu işvereni de rahatlatacak, aynı zamanda da kendileri 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebilecekler. 

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