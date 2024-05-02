"Asgari Ücrete İkinci Zam Gelecek" İddiası: Ünlü Ekonomi Yazarı Tarih Verdi!
"Asgari Ücrete İkinci Zam Gelecek" İddiası: Ünlü Ekonomi Yazarı Tarih Verdi!
Ekonomi yazarı Dr. Şeref Oğuz, asgari ücrete yıl ortasında zam yapılacağı iddiasını açıkladı. 'Masada 4-5 çalışma' olduğunu açıklayan ünlü yazar, tarih verdi.
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Yılbaşında asgari ücrete zam pazarlıkları başlarken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete bir daha zam olmayacağını açıklamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Ekonomi Gazetesi yazarlarından ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Ankara'da asgari ücretle ilgili kritik kulis bilgileri olduğunu açıkladı.
Açlık sınırının altına düşen asgari ücrete yönelik Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" dedi.
Asgari ücrete zam olmayacağı yönünde yetkili isimlerin sıklıkla açıklamaları bulurken, Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zamma "şiddetle karşı" olduğunu belirtirken, "son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek" dedi.
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Asgari ücretin Mehmet Şimşek ve diğer bakanların kapsama alanı dışında olduğunu söyleyen Oğuz, "Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir" dedi.
Oğuz, asgari ücrete artışın beklendiği gibi temmuzda değil, eylülde olacağını söylerken, kulis bilgilerini de şu şekilde iletti:
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