Asgari Ücret Bilmecesi: Temmuz Ayında Ara Zam Olur mu?

Asgari ücret, aralık ayında zamlanmış ve 17 bin 2 liraya yükselmişti. Bakanlık, geçtiğimiz yılın aksine bu yıl asgari ücrete ara zam olmayacağını ifade etmişti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle ara zam için görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.