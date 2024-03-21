Asgari Ücret Bilmecesi: Temmuz Ayında Ara Zam Olur mu?
Asgari Ücret Bilmecesi: Temmuz Ayında Ara Zam Olur mu?
Asgari ücret, aralık ayında zamlanmış ve 17 bin 2 liraya yükselmişti. Bakanlık, geçtiğimiz yılın aksine bu yıl asgari ücrete ara zam olmayacağını ifade etmişti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle ara zam için görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.
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Asgari ücrete son yıllarda 2 kez zam yapılması, Mehmet Şimşek’in ekonomin başına geçmesiyle birlikte sona ermişti.
2023’ün Temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında hükümet kanadı, bir daha ara zam yapılmayacağını ifade etmişti.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, sene başında belirlenen asgari ücretin ‘2024 yılı için sadece 1 seferlik belirlenmesi’ hakkında konuşan Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini kaydetti.
Arslan, “Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır. Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır. O zamanki şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekmekte. Tabii bir asgari ücret tespit komisyonunun bir tarafı olmadığımız için bizden ziyade asgari ücret tespit komisyonunun üyeleri olan işçi, işveren ve hükümetin bu konuda ortak bir tavır geliştirmesi gerekiyor. Burada işin püf noktası şu; Asgari ücret tespit komisyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantıya çağırıyor. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada belirleyici olacak. Bakanlığın o zamanki tavrına göre biz de kendi düşüncelerimizi ortaya koyacağız” dedi.
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