Arzu Sabancı Kültür Aşıladı, Alina Kocasına Fena Düştü: 15 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Arzu Sabancı Kültür Aşıladı, Alina Kocasına Fena Düştü: 15 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, İtalya'nın tarihinin tadını çıkardı.
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Alina Boz ve Umut Evirgen de Milano'daydı. Aşk tazelediler!
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hem Benek hem de yeni sahiplendikleri çocuklarıyla oynadılar.
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