Arkadaşlarla Hep Bir Ağızdan Söylenecek Neşeli Şarkılar
Arkadaşlarla eğlence bir başka! Özellikle de konu müzikse... O eğlenceli ortamların da bir yarene ihtiyacı var. Eğlenceli şarkılar da tam bu noktada devreye girip olaya el atıyor! Toplanın arkadaşlar, başlıyoruz! Birlikte eğlenmeye var mısınız?
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1. The Beatles - Hey Jude
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2. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız
3. Bruno Mars - Uptown Funk
4. Athena - Arsız Gönül
5. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
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6. Mirkelam - Tavla
7. Elvis Presley - Proud Mary
8. Pharrell Williams - Happy
9. Ebru Yaşar & Burak Bulut - Kehribar
10. The All-American Rejects - Gives You Hell
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11. Bon Jovi - Livin' On A Prayer
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