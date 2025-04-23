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Arkadaşlarla Hep Bir Ağızdan Söylenecek Neşeli Şarkılar

etiket Arkadaşlarla Hep Bir Ağızdan Söylenecek Neşeli Şarkılar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 23:50

Arkadaşlarla eğlence bir başka! Özellikle de konu müzikse... O eğlenceli ortamların da bir yarene ihtiyacı var. Eğlenceli şarkılar da tam bu noktada devreye girip olaya el atıyor! Toplanın arkadaşlar, başlıyoruz! Birlikte eğlenmeye var mısınız?

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1. The Beatles - Hey Jude

2. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız

3. Bruno Mars - Uptown Funk

4. Athena - Arsız Gönül

5. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

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6. Mirkelam - Tavla

7. Elvis Presley - Proud Mary

8. Pharrell Williams - Happy

9. Ebru Yaşar & Burak Bulut - Kehribar

10. The All-American Rejects - Gives You Hell

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11. Bon Jovi - Livin' On A Prayer

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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