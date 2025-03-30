Arkadaşlarla Bu Yıl Tekrar Plan Yaptığınız Gidilemeyen O Tatilde Dinlemelik Şarkılar
Arkadaşlarla Bu Yıl Tekrar Plan Yaptığınız Gidilemeyen O Tatilde Dinlemelik Şarkılar
Hepimizin arkadaşlarıyla yıllardır planlayıp asla gerçekleştiremediği o tatilde dinlenecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik... İşte o şarkılar!
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1. The Underdog Project - Summer Jam
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2. Gala - Freed From Desire
3. Modjo - Lady
4. Edward Maya & Vika Jigulina - Stereo Love
5. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo & Afrojack & Nayer
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6. Akon - Right Now
7. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
8. INNA - Amazing
9. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca
10. David Guetta - Memories ft. Kid Cudi
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11. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love
12. Shouse - Love Tonight
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