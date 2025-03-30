onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Arkadaşlarla Bu Yıl Tekrar Plan Yaptığınız Gidilemeyen O Tatilde Dinlemelik Şarkılar

etiket Arkadaşlarla Bu Yıl Tekrar Plan Yaptığınız Gidilemeyen O Tatilde Dinlemelik Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 17:01

Hepimizin arkadaşlarıyla yıllardır planlayıp asla gerçekleştiremediği o tatilde dinlenecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik... İşte o şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Underdog Project - Summer Jam

2. Gala - Freed From Desire

3. Modjo - Lady

4. Edward Maya & Vika Jigulina - Stereo Love

5. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo & Afrojack & Nayer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Akon - Right Now

7. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

8. INNA - Amazing

9. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca

10. David Guetta - Memories ft. Kid Cudi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

12. Shouse - Love Tonight

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın