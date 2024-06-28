Arda Güler'in Telefon Rehberi Sosyal Medyayı Salladı: ''Bir Erkeğin En Karizmatik Olduğu An!''
Arda Güler'in Telefon Rehberi Sosyal Medyayı Salladı: ''Bir Erkeğin En Karizmatik Olduğu An!''
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Son 16 takım arasına kalmayı başaran takımımızın göz bebeği Arda Güler, galibiyet sonrası kendisine gelen mesajları okuyunca sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Türkiye futbol tarihinin en çok konuşulan isimlerinden Arda Güler, milli takımda gösterdiği üstün performansıyla son dönemlerin en çok konuşulan futbolcularından oldu.
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Son olarak EURO 2024'te 2-1 mağlup ettiğimiz Çekya karşılaşması sonrası kendisini tebrik edenleri sayan genç futbolcu sosyal medyayı çalkaladı.
Viral olan videoya eğlenceli tepkiler de peşi sıra geldi👇
Bizim de, bizim de😍
Sanki Real Madrid'de oynuyor😎
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