Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı: Euro2024’ün Yıldızı Barış’ın Bonservisi Belli Oldu
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı: Euro2024’ün Yıldızı Barış’ın Bonservisi Belli Oldu
Barış Alper Yılmaz, önce Galatasaray ardından da milli takımla Euro2024’te gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcunun bonservisini belirledi.
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Almanya’nın ev sahipliğinde devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’nda henüz gol atamasa da mücadelesiyle ve ortaya koyduğu dikkat çeken, Çekya karşılaşmasında da maçın oyuncusu seçilen Barış Alper Yılmaz’a Avrupa’nın dev kulüpleri talip olmaya devam ediyor.
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Serie A ekibi Napoli’den sonra İngiltere Premier Lig takımları Manchester United ve Tottenham gibi kulüpler milli futbolcunun transferi için harekete geçti.
Diğer taraftan Brighton, Eintracht Frankfurt, Bologna ve Leipzip gibi kulüplerin de sarı-kırmızılı yıldız futbolcu için devrede olduğu bildirildi.
Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre; Önceki gün oynanan ve A Milli Futbol Takımı’nın son 16 tur biletini kazandığı Çekya maçında da söz konusu kulüplerin yetkilileri tarafından izlenen 24 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor verildiği belirtildi.
Galatasaray kanadında ise Teknik Direktör Okan Buruk’un satılmasına karşı çıktığı Barış Alper Yılmaz’ı, yönetim de astronomik bir teklif olmadığı sürece kesinlikle satmayı planlamadığı belirtildi.
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Sarı-kırmızılı idareciler, Barış için 30 milyon eurounun altındaki bir satışa kesinlikle sıcak bakmadığı bildirildi. Galatasaray ile kontrat yenileyen Barış Alper Yılmaz’ın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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