Arap Basınından Sürpriz İddia: Türkiye Mısır’dan İskenderiye Limanı’nı Satın Alacak!

Arap basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı gibi Kahire'den toprak satın alacak.

Haberde Türkiye’nin Mısır’dan İskenderiye Limanı’nı satın alacağı buranın satın alınma ihtimalinin Recep Tayyip Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası arttığı belirtildi.

İşte gündeme bomba gibi düşen haberin detayları…