Arap Basınından Sürpriz İddia: Türkiye Mısır’dan İskenderiye Limanı’nı Satın Alacak!
Arap Basınından Sürpriz İddia: Türkiye Mısır’dan İskenderiye Limanı’nı Satın Alacak!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/son...
Arap basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı gibi Kahire'den toprak satın alacak.
Haberde Türkiye’nin Mısır’dan İskenderiye Limanı’nı satın alacağı buranın satın alınma ihtimalinin Recep Tayyip Erdoğan - Sisi görüşmesi sonrası arttığı belirtildi.
İşte gündeme bomba gibi düşen haberin detayları…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam 11 yıl aradan sonra Mısır’a gitti. Erdoğan burada Mısır lideri Sisi ile görüştü, iki cumhurbaşkanı birçok işbirliği anlaşması imzalandı.
Arap basınında çıkan haberlerde ise bir süredir döviz krizi yaşayan Mısır'ın, geçtiğimiz aylarda Ras El-Hikma bölgesini Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı hatırlatıldı.
Millliyet’te yer alan habere göre;Başkent Kahire'ye 350 kilometre uzaklıkta bulunan bu bölge 22 milyar dolar karşılığında el değiştirdi. Arap medyası Kahire'nin şimdi de Türkiye'ye benzer bir tarife uygulamaya hazırlandığını kaydetti.
Alquds gazetesi, Büyük İskender'in kurduğu ve adını aldığı İskenderiye şehrinin limanını Türkiye'ye satılma ihtimalinin Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası arttığını yazdı.
İskenderiye'nin Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu nedeniyle köklü bir bağı olduğunu hatırlatan Arap basını, Ankara'nın ise Afrika ülkeleri ile bir köprü kurmak için İskenderiye'ye sıcak baktığını öne sürdü.
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Alquds aynı zamanda İskenderiye'nin Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olmasının yanı sıra Mısır ile olan ilişkileri de geliştireceğini iddia etti.
Akdeniz bölgesinin önemli bir ticaret ve nakliye merkezi olan İskenderiye Limanı, lojistik hizmetler ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük potansiyele sahip stratejik bir konuma sahip.
Arap basınına konuşan analistler ise konuyla "Böyle bir durumda hem Türkiye hem de Mısır, Afrika'da tutunma gücü elde edebilecektir. Mısır'ın İskenderiye şehrini kalkındırmaya yetecek parası yok, dolayısıyla Türkiye ile işbirliği ticari kaynakları artıracak" ifadelerini kullandı.
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