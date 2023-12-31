Aralık Ayında Olduğunu Unutan Erdal Özyağcılar 2024 Yılını Buz Gibi Suda Yüzerek Karşıladı
Aralık Ayında Olduğunu Unutan Erdal Özyağcılar 2024 Yılını Buz Gibi Suda Yüzerek Karşıladı
75 yaşındaki ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, 2023 yılının son paylaşımını takipçileri ile paylaştı! Aralık ayında denize giren Özyağcılar, yüzdüğü görüntülerle takipçilerinin yeni yılını kutladı.
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Yılların eskitemediği usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ı hepimiz tanıyoruz.
75 yaşındaki ünlü oyuncuyu daha önce Elvada Rumeli, Karadağlar ve Bizimkiler gibi sevilen projelerde izlemiştik.
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar'ı son olarak Şahsiyet'in ikinci sezonundaki etkileyici performansı ile izlemiştik.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Özyağcılar, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de gündeme geliyor.
Usta oyuncu bu sefer de yeni yıl paylaşımı ile gündeme geldi.
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Usta oyuncu, Aralık ayında buz gibi suda yüzdüğü görüntüleri takipçileri ile paylaştı.
Özyağcılar, 2023 yılının son paylaşımına "Yeni yılınız kutlu, mutlu ve umutlu olsun🫶🫶🫶🫶🫶🫶" notunu düştü.
İşte o anlar:
Özyağcılar'ın son paylaşımına hayranlarından da birçok yorum geldi.
Usta oyuncunun paylaşımına kim ne demiş gelin birlikte bakalım👇🏼
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