Araç Sahipleri Dikkat! Trafik Kazasından Sonra Değer Kaybı Tazminatı Alabilirsiniz
Araç Sahipleri Dikkat! Trafik Kazasından Sonra Değer Kaybı Tazminatı Alabilirsiniz
Trafik kazalarının ardından oluşan maddi zararların tamiri sonrasında, kusuru olmayan tarafın aracı için değer kaybı tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hak, bazı kişiler tarafından iş fırsatına dönüştürülerek, komisyon karşılığında tazminat tahsil etme teklifleriyle karşılaşılabilir. Bu sürecin daha etkili ve sorunsuz bir çözümü ise sigorta şirketleri aracılığıyla mümkün.
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Değer kaybında formül belirlendi.
Kaybı eksper belirliyor.
2 yıl süresi var.
Tazminat nasıl alınır?
Tutarı düşük bulursanız itiraz hakkınız var!
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