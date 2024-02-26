Arabasına Ceza Verdi: Sürekli Kaza Yaptığı Otomobilini Binaya Astı
Arabasına Ceza Verdi: Sürekli Kaza Yaptığı Otomobilini Binaya Astı
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Alanya Sugözü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, otomobiliyle geçtiğimiz gün kazaya karıştı. Aydın, kazanın ardından otomobilini evinin önünde dört gün bekletti.
Daha sonra aracını vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla binanın dışına astı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda görenler ne olduğunu anlamadı.
Görenleri hayrete düşüren olay karşısında Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.
47 yaşındaki sürücü, "Otomobilimle küçüklü kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira karım var" dedi.
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Suç arabada değilde kullanmayı bilmeyen sende gibi sanki
Arıza arabada değil dayı sende 😂
Sağın ve solun aydınlarının hemfikir olduğu bir konu var. O da bu milletin aptallığı... Aziz NESİN '' Bu ülkenin %60 aptaldır.'' ; H. Nihal ATSIZ ise '' bu ü... Devamını Gör