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Arabanıza Sonradan Sunroof Taktırmanız Mümkün mü?

Arabanıza Sonradan Sunroof Taktırmanız Mümkün mü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 13:42

Sunroof, günümüzde araba almayı düşünen kişilerin ilk dikkat ettiği özelliklerden biri. Özellikle de yeni model araç almayı düşünen çoğu kişi, ilk olarak araçta sunroof olup olmadığını kontrol ediyor. Olmadığı takdirde ise başka bir arabaya yönelebiliyor. Peki, bu kadar değer verilen bir fonksiyon arabaya sonradan eklenebilir mi? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!

Kaynak

Kaynak

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Öncelikle başlıkta sorduğumuz soruya cevap vererek başlayalım. Evet, arabanıza sonradan sunroof taktırabilirsiniz.

Öncelikle başlıkta sorduğumuz soruya cevap vererek başlayalım. Evet, arabanıza sonradan sunroof taktırabilirsiniz.

Sunroof'u olan bir araba genellikle daha ferah görüneceği için çoğu kişi sık sık kullanmasa dahi aracında sunroof olsun istiyor.

Sunroof'u olan bir araba genellikle daha ferah görüneceği için çoğu kişi sık sık kullanmasa dahi aracında sunroof olsun istiyor.

Çünkü dışarıdan bakıldığında da genellikle sunroof'u olan araçlar daha hoş ve modern görünüyor. Bu yüzden otomobil markaları da çoğunlukla üst donanımdaki araçlarına sunroof eklemeyi tercih ediyor.

Çünkü dışarıdan bakıldığında da genellikle sunroof'u olan araçlar daha hoş ve modern görünüyor. Bu yüzden otomobil markaları da çoğunlukla üst donanımdaki araçlarına sunroof eklemeyi tercih ediyor.

Başlangıçta sunroof'u olan bir araba için yeterli bütçesi olmayan araç sahipleri ise sonradan bu fonksiyonu aracına ekletmek için araştırmalar yapıyor. Evet, sunroof sonradan taktırabilirsiniz fakat bunun ne kadar mantıklı olacağı tartışılır.

Başlangıçta sunroof'u olan bir araba için yeterli bütçesi olmayan araç sahipleri ise sonradan bu fonksiyonu aracına ekletmek için araştırmalar yapıyor. Evet, sunroof sonradan taktırabilirsiniz fakat bunun ne kadar mantıklı olacağı tartışılır.

İlk olarak sunroof taktırma işlemi oldukça zordur. Gerçekten işinin ehli insanlar tarafından yapılması gerekir. Sunroof montajının ince bir işçilikle yapıldıktan sonra doğru testlerle kontrol edilmesi de şarttır.

İlk olarak sunroof taktırma işlemi oldukça zordur. Gerçekten işinin ehli insanlar tarafından yapılması gerekir. Sunroof montajının ince bir işçilikle yapıldıktan sonra doğru testlerle kontrol edilmesi de şarttır.
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Ayrıca bu işlem oldukça maliyetli olacaktır. Cebinizden çok ciddi bir bütçe ayırmanız gerekeceği için böyle bir uygulamaya yanaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Ayrıca bu işlem oldukça maliyetli olacaktır. Cebinizden çok ciddi bir bütçe ayırmanız gerekeceği için böyle bir uygulamaya yanaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, arabanıza sonradan sunroof taktırırsanız aracınızın orijinalliğini bozarsınız. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin ikinci el otomobil piyasasında aracın orijinalliğini bozmanız pek hoş karşılanmaz. Nitekim bu durum, aracı almayı düşünen kişilerin kafasında soru işareti oluştururken güvensizlik hissine sebep olabilir.

Bunun yanı sıra, arabanıza sonradan sunroof taktırırsanız aracınızın orijinalliğini bozarsınız. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin ikinci el otomobil piyasasında aracın orijinalliğini bozmanız pek hoş karşılanmaz. Nitekim bu durum, aracı almayı düşünen kişilerin kafasında soru işareti oluştururken güvensizlik hissine sebep olabilir.

Bu işlemi yaptırmanızla birlikte aracınızın tavanı işlemli olarak görülecektir. Ayrıca işinde uzman kişilere gitmediğiniz takdirde sızma testi gibi çeşitli testler de doğru bir şekilde yapılamayacaktır. Hal böyle olunca, sızma yapan sunroof bölmesi yüzünden tavan döşemeniz de zarar görebilir. Bu da hiçbir araç sahibinin istemeyeceği bir durumdur.

Bu işlemi yaptırmanızla birlikte aracınızın tavanı işlemli olarak görülecektir. Ayrıca işinde uzman kişilere gitmediğiniz takdirde sızma testi gibi çeşitli testler de doğru bir şekilde yapılamayacaktır. Hal böyle olunca, sızma yapan sunroof bölmesi yüzünden tavan döşemeniz de zarar görebilir. Bu da hiçbir araç sahibinin istemeyeceği bir durumdur.

Uzun lafın kısası, arabanıza sonradan sunroof taktırmanız teorik olarak mümkün olsa da pratikte size faydadan çok zarar getirebilir.

Uzun lafın kısası, arabanıza sonradan sunroof taktırmanız teorik olarak mümkün olsa da pratikte size faydadan çok zarar getirebilir.

Bu yüzden bütçenizi sunroof taktırmakla harcamak yerine, elinizdeki aracı sattıktan sonra üstüne gerekli eklemeyi yapıp orijinalinde sunroof bulunan bir araca geçmeniz sizin için daha mantıklı olabilir.

Bu yüzden bütçenizi sunroof taktırmakla harcamak yerine, elinizdeki aracı sattıktan sonra üstüne gerekli eklemeyi yapıp orijinalinde sunroof bulunan bir araca geçmeniz sizin için daha mantıklı olabilir.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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