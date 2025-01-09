Arabanıza Sonradan Sunroof Taktırmanız Mümkün mü?

Sunroof, günümüzde araba almayı düşünen kişilerin ilk dikkat ettiği özelliklerden biri. Özellikle de yeni model araç almayı düşünen çoğu kişi, ilk olarak araçta sunroof olup olmadığını kontrol ediyor. Olmadığı takdirde ise başka bir arabaya yönelebiliyor. Peki, bu kadar değer verilen bir fonksiyon arabaya sonradan eklenebilir mi? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!

Kaynak

Kaynak