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"Aquaman" Yıldızı Jason Momoa'nın Kızına Uygunsuz Bir Şekilde Dokunduğu Görüntüler Tartışma Yarattı

"Aquaman" Yıldızı Jason Momoa'nın Kızına Uygunsuz Bir Şekilde Dokunduğu Görüntüler Tartışma Yarattı

Jason Momoa
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 22:52 Son Güncelleme: 11.01.2024 - 23:03

Game of Thrones ve Aquaman yapımlarıyla adını duyuran Jason Momoa'nın kızına uygunsuz bir şekilde temas ettiği anlar yeniden gündeme geldi. O görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

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Kaynak: https://www.freepressjournal.in/enter...
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"Aquaman" ve "Game of Thrones" yapımlarından tanıdığımız Jason Momoa çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

"Aquaman" ve "Game of Thrones" yapımlarından tanıdığımız Jason Momoa çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

Kızı ve oğlu ile katıldığı bir etkinlikte o zamanlarda reşit olmayan kızının göğüs bölgesine temas ettiği görülen Momoa tartışmaya yol açtı.

Kızı ve oğlu ile katıldığı bir etkinlikte o zamanlarda reşit olmayan kızının göğüs bölgesine temas ettiği görülen Momoa tartışmaya yol açtı.

Yayılan görüntülerde küçük kızının daha sonra rahatsız olup Momoa'nın elini çektiği görülüyor.

Yayılan görüntülerde küçük kızının daha sonra rahatsız olup Momoa'nın elini çektiği görülüyor.

Söz konusu anlar sosyal medyada yeniden hatırlatıldı ve birçok yorum geldi.

Söz konusu anlar sosyal medyada yeniden hatırlatıldı ve birçok yorum geldi.

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👇
twitter.com
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twitter.com

"Onu haklı çıkarmak için kızı olduğunu söyleyenler hasta. Kızına böyle temas etmezsin, nokta."

"Onu haklı çıkarmak için kızı olduğunu söyleyenler hasta. Kızına böyle temas etmezsin, nokta."
twitter.com
twitter.com
twitter.com

"Yüzde yüz bu adam tuhaf"

"Yüzde yüz bu adam tuhaf"
twitter.com
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twitter.com

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