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Aquaman Devri Bitti: Jason Momoa, DC Evreninden Lobo Oluyor!

Aquaman Devri Bitti: Jason Momoa, DC Evreninden Lobo Oluyor!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2024 - 14:40

Aquaman karakteriyle gönlümüzü taht kuran Jason Momoa, DC evreninden yeni bir karakter canlandırmaya hazırlanıyor. “Supergirl: Woman Of Tomorrow” filminde Lobo karakterini canlandırmaya hazırlanan Momoa, söz konusu haberler hayranlarını sevindirdi. Bu karakterler DC evrenine geri dönen Momoa yeni karakteriyle sevindirse de Aquaman devrinin bitmesi bir miktar üzdü. İşte detaylar...

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Jason Momoa'nın canlandırdığı Aquaman karakteri, 2 filmle DC evrenindeki yerini aldı.

Jason Momoa'nın canlandırdığı Aquaman karakteri, 2 filmle DC evrenindeki yerini aldı.

2018 ve 2023 yıllarında Aquaman karakterini canlandıran Momoa, bu filmlerin ardından karakterine veda ederken DC evreninden yeni bir karakteri canlandırmak için kolları sıvadı.

2018 ve 2023 yıllarında Aquaman karakterini canlandıran Momoa, bu filmlerin ardından karakterine veda ederken DC evreninden yeni bir karakteri canlandırmak için kolları sıvadı.

2025 yılında yayınlanacak olan “Supergirl: Woman Of Tomorrow” filminde Lobo karakterine hayat vermeye hazırlanan Momoa, DC evreninden kopmamış olacak.

2025 yılında yayınlanacak olan “Supergirl: Woman Of Tomorrow” filminde Lobo karakterine hayat vermeye hazırlanan Momoa, DC evreninden kopmamış olacak.

Lobo karakterini canlandıracağını Instagram hesabından duyuran Momoa, Lobo'nun küçüklüğünden beri favori çizgi roman karakteri olduğunu da belirtti.

Lobo karakterini canlandıracağını Instagram hesabından duyuran Momoa, Lobo'nun küçüklüğünden beri favori çizgi roman karakteri olduğunu da belirtti.

“Lobo, küçük yaşlarımdan beri favori çizgi roman karakterlerimden biriydi. Artık çok sık çizgi roman koleksiyonculuğu yapmasam da, her zaman onu oynamayı istemişimdir. Çünkü benim için mükemmel bir rol.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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