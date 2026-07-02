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Apple’dan Beklenmedik iPhone Kararı: Tedarik Krizini Fırsata Çeviren Apple'ın Yeni iPhone Planı Ortaya Çıktı

Apple’dan Beklenmedik iPhone Kararı: Tedarik Krizini Fırsata Çeviren Apple'ın Yeni iPhone Planı Ortaya Çıktı

Apple
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 09:53 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 10:06
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Küresel teknoloji pazarında liderliği elinde bulunduran Apple, sektördeki parça ve bileşen sıkıntısını kendi lehine çevirmek için büyük bir hamleye hazırlanıyor. Teknoloji devi, rakiplerinin tedarik sorunları yaşadığı bu dönemi fırsat bilerek önümüzdeki aylarda ve 2027'nin ilk yarısında 5 farklı iPhone modelini ve merakla beklenen katlanabilir telefonlarını piyasaya sürerek pazar payını hızla artırmayı hedefliyor.

Kaynak: https://asia.nikkei.com/business/tech...
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Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple, dünya genelinde yaşanan akıllı telefon bileşeni ve çip tedariki sıkıntılarına meydan okuyan iddialı bir büyüme stratejisini hayata geçiriyor.

Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple, dünya genelinde yaşanan akıllı telefon bileşeni ve çip tedariki sıkıntılarına meydan okuyan iddialı bir büyüme stratejisini hayata geçiriyor.

Şirket, pazardaki rakiplerinin üretim hatlarında yavaşlama yaşadığı bu kritik dönemi avantaja dönüştürmek amacıyla, önümüzdeki aylardan itibaren 2027 yılının ortalarına kadar uzanan süreçte en az beş yeni iPhone modelini tüketiciyle buluşturacak. Bu hamleyle birlikte marka, sektördeki hakimiyetini çok daha güçlü bir noktaya taşımayı amaçlıyor.

Asya merkezli ekonomi basınına yansıyan bilgilere göre, ABD'li teknoloji devinin planları sadece standart modellerle de sınırlı kalmayacak. Şirket, yeni serilerin yanı sıra kullanıcıların uzun süredir büyük bir merakla beklediği katlanabilir ekranlı telefon modellerinin sayısını da beklenenin üzerine çıkararak ürün yelpazesini ciddi oranda genişletecek. Her yıl sonbahar aylarında düzenlediği büyük lansmanlarla dünya çapında milyonlarca insanı mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya alıştıran markanın, bu yeni ve agresif takvimle birlikte kullanıcı kitlesini daha da büyütmesi bekleniyor.

Apple'ın küresel ölçekteki bu büyük bileşen krizine rağmen böylesine iddialı bir üretim ve satış takvimi belirleyebilmesinin arkasında ise sektördeki devasa pazarlık gücü yer alıyor. Akıllı telefon üreticileri çip ve diğer kritik donanımlara ulaşmakta büyük engellerle karşılaşırken, Apple'ın tedarikçiler üzerindeki finansal ve operasyonel ağırlığı, ihtiyaç duyduğu parçaları rakiplerine kıyasla çok daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde elde etmesini sağlıyor. Şirket, bu benzersiz lojistik avantajını kullanarak piyasadaki boşluğu doldurmayı ve akıllı telefon satışlarındaki rekorlarını yenilemeyi planlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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