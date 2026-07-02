Apple’dan Beklenmedik iPhone Kararı: Tedarik Krizini Fırsata Çeviren Apple'ın Yeni iPhone Planı Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://asia.nikkei.com/business/tech...
Küresel teknoloji pazarında liderliği elinde bulunduran Apple, sektördeki parça ve bileşen sıkıntısını kendi lehine çevirmek için büyük bir hamleye hazırlanıyor. Teknoloji devi, rakiplerinin tedarik sorunları yaşadığı bu dönemi fırsat bilerek önümüzdeki aylarda ve 2027'nin ilk yarısında 5 farklı iPhone modelini ve merakla beklenen katlanabilir telefonlarını piyasaya sürerek pazar payını hızla artırmayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan Apple, dünya genelinde yaşanan akıllı telefon bileşeni ve çip tedariki sıkıntılarına meydan okuyan iddialı bir büyüme stratejisini hayata geçiriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın