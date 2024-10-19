Antalyaspor - Galatasaray Maçında Icardi'nin Seremoni Fotoğrafı Çok Konuşuldu
Antalyaspor - Galatasaray Maçında Icardi'nin Seremoni Fotoğrafı Çok Konuşuldu
Mauro Icardi'nin gücü sadece saha içinde değil saha dışında da kendisini her fırsatta kendini gösteriyor. Özellikle maç önü seremonilerinde minik çocukların Icardi'ye bakışları ve davranışları her zaman gündem oluyor. Antalyaspor maçında yaşananlar ise bunların da ötesindeydi.
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Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendiği maça Icardi ve Osimhen daga vurdu.
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Icardi attığı iki golle yıldızlaşırken, maç önünde yaşananlar da onun saha dışındaki etkisini tekrar bize hatırlattı.
Her futbolcunun bir çocukla sahaya çıktığı maç önü seremonisinde Icardi'nin yanında tam 15 çocuk yer aldı.
Icardi'nin 15 çocukla çıkmasının yanı sıra Galatasaray takımı da toplam 31 çocukla maç önünde kameralara yansıdı.
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