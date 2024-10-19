Antalyaspor - Galatasaray Maçında Icardi'nin Seremoni Fotoğrafı Çok Konuşuldu

Mauro Icardi'nin gücü sadece saha içinde değil saha dışında da kendisini her fırsatta kendini gösteriyor. Özellikle maç önü seremonilerinde minik çocukların Icardi'ye bakışları ve davranışları her zaman gündem oluyor. Antalyaspor maçında yaşananlar ise bunların da ötesindeydi.