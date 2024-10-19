Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Arasında İzlanda Soğuğu Muhabbeti Güldürdü
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Arasında İzlanda Soğuğu Muhabbeti Güldürdü
Milli takımı sırtlayan ikililerden olan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, saha dışında da pek ayrılmıyor. Yürüyüşlerde yemeklerde ve sohbetlerde hep bir arada olan ikilinin İzlanda soğuğu ile ilgili kameralara yansıyan sohbeti güldürdü.
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Hakan ve Arda'nın saha içindeki uyumunu saha dışında da görmek mümkün. İkilinin kampta bir arada olması zaman zaman röportajlara bile birlikte gelmesi güzel anların yaşanmasına neden oluyor.
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İkilinin İzlanda soğuğu üzerine yaptığı konuşmada Arda Güler'in isyanı izleyenleri gülümsetti.
Arda'nın "Gece üşüdüm Hakan Abi, biliyor musun?" serzenişinin kameralara yansıdığı o anlar:
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