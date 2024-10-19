Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Arasında İzlanda Soğuğu Muhabbeti Güldürdü

Milli takımı sırtlayan ikililerden olan Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, saha dışında da pek ayrılmıyor. Yürüyüşlerde yemeklerde ve sohbetlerde hep bir arada olan ikilinin İzlanda soğuğu ile ilgili kameralara yansıyan sohbeti güldürdü.