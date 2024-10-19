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Galatasaray, Antalyaspor Deplasmanında Golcüleriyle 3 Puanı Aldı: 0-3

Galatasaray, Antalyaspor Deplasmanında Golcüleriyle 3 Puanı Aldı: 0-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
19.10.2024 - 21:04

Galatasaray milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Icardi'nin iki golü ve Osimhen'in jeneriklik golüyle liderliğini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi hata yapmadı.

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Galatasaray, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta deplasmanda Antalyaspor'un karşısına çıktı.

Galatasaray, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta deplasmanda Antalyaspor'un karşısına çıktı.

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'a üstün bir oyun oynayan Galatasaray sahadan üç puanla ayrıldı.

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'a üstün bir oyun oynayan Galatasaray sahadan üç puanla ayrıldı.

Golcü oyuncu Mauro Icardi'nin her iki yarıda attığı birer gol ve Osimhen'in röveşatası ile 3-0 sahadan galip ayrılan Galatasaray haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi de moral buldu.

Golcü oyuncu Mauro Icardi'nin her iki yarıda attığı birer gol ve Osimhen'in röveşatası ile 3-0 sahadan galip ayrılan Galatasaray haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi de moral buldu.

Yunus Akgün asistiyle yıldızlaşırken Victor Osimhen de sakatlığının ardından ilk kez forma şansı buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Osimhen'in bir golü VAR'dan döndü bir golü ise jeneriklere geçecek cinstendi.

Yunus Akgün asistiyle yıldızlaşırken Victor Osimhen de sakatlığının ardından ilk kez forma şansı buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Osimhen'in bir golü VAR'dan döndü bir golü ise jeneriklere geçecek cinstendi.
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