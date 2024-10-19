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Osimhen Attı, Galatasaray Taraftarı Galatasaray Adası'nı Gözden Çıkardı

Osimhen Attı, Galatasaray Taraftarı Galatasaray Adası'nı Gözden Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
19.10.2024 - 21:29

Galatasaray, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in şık golleriyle üç puanı aldı. Maçın ardından sosyal medyada Osimhen'in bonservisi için seferberlik başladı.

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Osimhen'in röveşatası ve maç sonunda Icardi ile galibiyeti kutlaması Galatasaray taraftarını bir kez daha mest etmişe benziyor

Osimhen'in röveşatası ve maç sonunda Icardi ile galibiyeti kutlaması Galatasaray taraftarını bir kez daha mest etmişe benziyor

Icardi ve Osimhen'in gollerinden sonra Galatasaray taraftarı bu zaferi kutlamaya sosyal medyaya geldi. İşte o tepkiler:

Icardi ve Osimhen'in gollerinden sonra Galatasaray taraftarı bu zaferi kutlamaya sosyal medyaya geldi. İşte o tepkiler:

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