Osimhen Attı, Galatasaray Taraftarı Galatasaray Adası'nı Gözden Çıkardı
Osimhen Attı, Galatasaray Taraftarı Galatasaray Adası'nı Gözden Çıkardı
Galatasaray, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in şık golleriyle üç puanı aldı. Maçın ardından sosyal medyada Osimhen'in bonservisi için seferberlik başladı.
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Osimhen'in röveşatası ve maç sonunda Icardi ile galibiyeti kutlaması Galatasaray taraftarını bir kez daha mest etmişe benziyor
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Icardi ve Osimhen'in gollerinden sonra Galatasaray taraftarı bu zaferi kutlamaya sosyal medyaya geldi. İşte o tepkiler:
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