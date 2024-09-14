Annesini Henüz Toprağa Veremeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Yas Dolu Paylaşımı Hüzne Boğdu

'Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah'ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.'