Annesini Henüz Toprağa Veremeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Yas Dolu Paylaşımı Hüzne Boğdu
Annesini Henüz Toprağa Veremeyen Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'in Yas Dolu Paylaşımı Hüzne Boğdu
Yeşilçam sinemasının efsanevi isimlerinden Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin unutulmaz oyuncularından biri olarak tanınan Tuğba'nın cenazesinin ülkemize getirilmesi planlanıyordu. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesine olan derin özlemini dile getiren duygusal bir paylaşımda bulunarak gündeme geldi.
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1 Eylül günü Miami'de kızı ile yaşadığı evinde beklenmedik bir şekilde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın kaybı hem sanat dünyasını hem de geride bıraktığı kızı Anjelik'i derin bir hüzne boğmuştu.
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İleri seviye astım hastası olan oyuncunun kızının yaptığı açıklamalar ise ses getirmiş, Anjelik Calvin'in annesinin vefatından sonra eve polisleri çağırdığı öğrenilmişti.
Ardından Ahu Tuğba'nın cenazesinin vasiyetinde olduğu gibi, Türkiye'ye getirilmesi planlanmış fakat ABD'li yetkililerin Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine almasıyla tüm süreç aksamıştı.
Annesini vefatının 13. gününde hala toprağa veremeyen, kızı Anjelik Calvin yaşadığı derin acıyı sosyal medya üzerinden paylaştı. Ahu Tuğba'nın fotoğrafının üstüne yazdığı sözlerle görenleri hüzne boğdu.
Annelik Calvin’in paylaşımı, Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından yaşadığı derin üzüntüyü ve annesine olan özlemini gözler önüne serdi.
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