Annesi Sanılan İrem Derici'den Maça Giden Kenan Doğulu'ya 3 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Annesi Sanılan İrem Derici'den Maça Giden Kenan Doğulu'ya 3 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in tartılma günü gerginliğini paylaştı.
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Demet Akalın koltuğundaki örtüleri eleştirenlere seslendi.
İrem Derici annesine benzerliğiyle şaşırttı.
Yasemin Şefkatli oğlunun komik bakışıyla güldürdü.
Kenan Doğulu maça gidip, gururlandı.
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Danla Bilic, Cemal Can Canseven'in sevinciyle dalga geçti.
Demet Özdemir "keşke benim olsa" bakışları attı.
Bartu Küçükçağlayan otobüste yolculara seslendi.
Özge Ulusoy manzaranın tadını çıkarttı.
Zeynep Bastık konserinden havalı pozlarını paylaştı.
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