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Annelerin Sihirli Temizlik Formülünü 10 Maddede Açıklıyoruz!

etiket Annelerin Sihirli Temizlik Formülünü 10 Maddede Açıklıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 12:01

Annelerimizin temizliği her açıdan kusursuz olur. Peki onlar bizim yapmadığımız neyi yapıyor? İşte bu içeriğimizde doğru temizlik rehberini paylaşıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

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1. Doğru ürün kullanımı

İşin sırrı her yüzey ve alan için doğru ürünleri kullanmakla başlıyor. Her yüzey için doğru temizlik ürününü kullanmak çok önemlidir. Örneğin, ahşap mobilyalar için özel ahşap temizleyicileri, mutfak tezgahları için granit veya mermer temizleyicileri kullanabilirsiniz.

2. Doğru sırayla temizleme

Temizliğe başlamadan önce bir plan yapmak ve odaları sırayla temizlemek zamanınızı daha iyi kullanmanızı sağlar. Önce nereden başlayacağınıza karar verin ardından da odayı da kendi içinde bölümlere ayırın.

3. Üstten aşağıya doğru temizleme

Toz ve kirlerin alttaki zeminlere düşmemesi için, temizliği tavandan başlayıp aşağıya doğru ilerlemek oldukça önemli. Üstten aşağıya doğru temizlik yaptığınızda farkı göreceksiniz!

4. Uygun bez seçimi

4. Uygun bez seçimi

Temizleyeceğiniz yere göre seçtiğiniz bez de oldukça önemli. Genellikle cam, zemin temizliğinde mikrofiber bezler çok iyi etki gösteriyor. Mikrofiber bezler, toz ve kiri daha iyi hapseder ve daha az su ile temizlik yapmanızı sağlar.

5. Sirke ve karbonat gücü

5. Sirke ve karbonat gücü

Sirke ve karbonat, ev temizliğinde kullanabileceğiniz en doğal ve etkili ürünlerden ikisidir. Sirkeyi su ile karıştırarak cam ve yüzey temizleyicisi olarak kullanabilir, karbonatı ise ovma işlemleri için tercih edebilirsiniz.

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6. Düzenli banyo ve tuvalet temizliği

6. Düzenli banyo ve tuvalet temizliği

Banyo ve tuvaletleri düzenli olarak temizlemek, küf ve paslanma problemlerini önler. Aynı zamanda genel temizlikte de işinizi oldukça kolaylaştırır.

7. Çamaşır makinesi temizliği

Çamaşır makinesinin tamburunu ve deterjan çekmecesini düzenli olarak temizlemek, daha temiz ve hijyenik çamaşırlara sahip olmanızı sağlar.

8. Evi havalandırma

Evi her gun düzenli olarak kısa bir sürede olsa havalandırmak hem içerideki havayı temizler hem de boğucu etkisinin gitmesine yardımcı olur. Yapmanız gereken şey her gün düzenli olarak havalandırmak!

9. Halı temizliği

9. Halı temizliği

Halılarınızı haftada en az bir kez süpürerek toz ve kirlerden arındırın. Her ne kadar halıları ihmal etsek de en çok toz biriktiren ve kirlenen yerlerden biri. O yüzden halıları düzenli olarak temizlemek ve yıkamak önemli.

10. Günlük çöp temizliği

Evdeki çöpleri düzenli olarak atarak kötü kokuları ve haşereleri önleyebilirsiniz. Bir gün bile çöpün evde kalması etrafa koku yayabileceğinden bunu düzenli bir alışkanlık haline getirebilirsiniz.

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