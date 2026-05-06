Annelerin Hayattan En Çok Keyif Aldığı Anlar

Meryem Hazal Çamurcu
06.05.2026 - 17:01

Hayatın yükü hep annelerimizin üzerinde. Onların da hayattan keyif alıp mutlu olduğu anlar var elbette. Peki hangi anlarda anneler hayattan keyif alıp sadece kendileri için yaşayabiliyorlar?

Dışarıda tek başına yürüyüş yapmanın keyfi başka.

Anneler gün içinde sürekli bir şeyle ilgileniyorlar. Kendilerine pek vakitleri kalmıyor tabii. O yüzden sabah tek başlarına çıktıkları yürüyüş onları keyiften dört köşe yapabiliyor. Kulaklıklarını takıp kendi başlarına kaldıkları anlar onlar için paha biçilemez.

Arkadaşlarıyla kahve içmek de keyfili anlardan.

Annelerin gün içinde rahatlayacağı pek zamanları olmuyor. Ama arkadaşlarıyla içtikleri bir kahve bile keyiflerini yerine getirmeye yetiyor.

Anneler için dizi izlemek bile lüks!

Bütün işleri bitmeden dizi başına oturamayan anneler için dizisini oturup baştan sona izlediği anlar da tam keyif anları. Kimsenin onu bölmediği bu anlar kendilerine ayırabildikleri nadir anlardan. Sevdiği dizi başlar başlamaz keyif dolu anlar yaşayabiliyorlar.

Hepimizin hobileri var.

Ee tabi annelerimizin de hobileri var. Sadece kendi sevdikleri için yaptıkları hobileri onların keyif almasını sağlıyor elbette. Örgü örmekten resim yapmaya, bir şeyler dikmekten kitap okumaya... Hangisini yaparsa yapsın anneler hobileriyle ilgilenirken çok mutlu oluyor.

Kendi başına gezmek de bir keyif!

Bir işi halletmek ya da çocuğu istediği için değil de sadece kendi istediği için dışarı çıkmak, gezmek ya da alışveriş yapmak anneleri mutlu ediyor. Canının istediği mağazaya girmek ve istediğini almak anneler için keyifli anlardan bir tanesi.

Bakım rutininin iyi gelmediği biri var mı?

Uzun bir duş almak, üzerine güzel bir cilt bakımının kendine getiremediği kimse var mı? Anneler için de bu böyle. Kendi başına kaldığı ve kimsenin rahatsız etmediği duş seansından sonra cilt bakımı yaparak bunu taçlandırdığında ondan keyiflisi olmaz!

Arkadaşlarla telefonda konuşmak, basit ama keyifli bir an.

Anne olunca telefonla konuşmaya bile bazen insan vakit bulamıyor. O yüzden uzun süredir görüşmediği bir arkadaşıyla telefonda rahat ve uzunca konuşabilen bir annenin keyfi yerine geliyor. Arkadaşıyla günlük hayattan konuşmak bile rahatlatıcı ve keyifli oluyor.

Dışarıda sadece bir şeyler yiyerek de keyif almak mümkün.

Keyif almak için çok büyük şeylere gerek yok aslında. Dışarı çıkıp güzel bir kafede tatlı bir şeyler yemek bile annelerimizin keyif almasına yetiyor. Kimsenin rahatsız etmediği, sakin kalabildiği bu anlarda sorumluluk olmadan doyasıya oturabiliyorlar elbette.

Arkadaşlarıyla çocuksuz bir tatil çok keyifli olabilir.

Çocukların sorumluluğu olmadan yapılan bir tatil oldukça keyifli oluyor. Günübirlik ya da daha uzun süreli olabilecek bir kaçamak ile anneler keyifleniyor. Rutin dışına çıkmak ve arkadaşlarıyla eğlenmek anneler için keyifli anlardan oluyor.

Müze gezmek de keyifli bir an!

Çocuklar ilgi alanları olmayan müzeleri pek sevmiyorlar. Anneler için müzeleri gezmek o yüzden bazen çok zor olabiliyor. Tek başına gidilen bir müzenin keyfi başka oluyor. İlgi alanına giren bir müzeyi gezmek, annelerin çok keyif aldığı aktivitelerden biri oluyor yani.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
