Anneler Günü’nde Annenle Birlikte Yapabileceğin Keyifli Aktiviteler

Meryem Hazal Çamurcu
07.05.2026 - 10:01

Anneler Günü'nde annene sadece çiçek alıp geçmek istemiyorsan birlikte yapabileceğiniz birçok aktivite var aslında. Sıradan hediyeler yerine annene verebileceğin farklı ve eğlenceli hediyelere bakalım mı?

Mutfağı seven annene güzel bir workshop hediye edebilirisin.

Yemek yapmayı ve mutfakta olmayı seven anneler için ideal hediyelerden biri workshoplar. Denemediği bir mutfağı deneyebileceği sushi workshop ya da çikolata workshop gibi aktiviteler sayesinde hem sen hem annen güzel bir gün geçirebileceksiniz.

Seramik atölyesine gitmeye ne dersiniz?

Annen için farklı bir hediye arıyorsan seramik atölyesi sizin için uygun bir aktivite. Birlikte bir şeyler üretmek farklı ve eğlenceli bir hediye olabilir. Yaptıklarınız ise ömür boyu o günden kalan güzel hatıralar olacak. Annen sanata ilgiliyse bu aktivite tam sizlik.

Şehri turist gibi gezerek güzel bir Anneler Günü geçirebilirsiniz.

Annen gezmeyi seviyorsa hediyen hazır! Birlikte şehrin her yerini gezebilirsiniz. Sanki o şehirde turistmiş gibi gezerek bu günü geçirmeniz mümkün. Annenle gitmediğiniz müzelere gidebilir, tarihi sokaklara gidip fotoğraf çekilebilirsiniz. Günün sonunda güzel bir yemekle bu geziyi taçlandırmak da mümkün.

Doğada vakit geçirmeyi seven anneler için doğa yürüyüşü çok güzel bir hediye.

Annen doğayı seven biriyse ona verebileceğin en güzel hediye doğada yürüyüş olabilir. Ormanda ya da sahilde beraber yapacağınız yürüyüş annenin çok hoşuna gidecektir bizce. Temiz havada annenle geçireceğin kaliteli vakit ikinize de çok iyi gelecek.

Spa gününden daha güzel bir hediye var mı?

Yorulan annene verebileceğin en güzel hediye onu spaya götürmek. Rahatlaması için vereceğin bu hediye ona çok iyi gelecektir. Eğer annen günlük hayatta çok yoruluyorsa bu hediye ona verebileceğin en güzel hediyelerden biri.

Açık havada piknik yapmak, eğlenceli hediyelerden biri.

Açık havayı seviyorsanız birlikte piknik yapmak da güzel bir aktivite. Evden hazırlayacağın atıştırmalıklarla annene güzel bir piknik sofrası kurabilirsin. Birlikte yemek yiyip sohbet edebileceğiniz aktivite oldukça sıradan ama sizi birbirinize yaklaştıracak güzel bir hediye olacak bizce!

Sinemaya gitmek, basit ama eğlenceli bir aktivite önerisi!

Sinema izlemek, güzel bir aktivite. Sıradan bir aktivite gibi olsa da annenle ikinizin ortak ilgisi olan bir filme gitmek, sonrasında üzerine konuşmak güzel bir gün geçirmeniz için yeter de artar. Üzerine bir de güzel bir akşam yemeği yiyerek Anneler Günü'nü en güzel şekilde tamamlayabilirsiniz.

Kıyafet alışverişi yaparak geçirilen bir gün gibisi yok!

Anneler Günü'nde yapacak bir şey bulamadıysan annenle birlikte alışverişe çıkabilirsiniz. Basit gibi görünse de annenin fikrini alacağın ve birlikte kıyafet deneyebileceğiniz böyle bir alışveriş günü oldukça eğlenceli geçecektir. Sadece beraber vakit geçireceğiniz gün ikinizi de çok mutlu edecektir.

Anneler Günü'nde anneni geziye çıkarabilirsin.

Anneler Günü, bir günden ibaret olmasın ister misin? Hafta sonunu annenle birlikte geçirmek için beraber bir yolculuk planlayabilirsin. Yakın bir yere yapabileceğiniz bu kaçamakla eğlenceli bir yol gezisi yapabilir, gideceğiniz yerde de farklı aktiviteler yapabilirsiniz.

Bowling oynamak da eğlenceli bir aktivite.

Annenle sıradan bir gün geçirmek bile güzel. Beraber bowling oynamayı deneyebilirsiniz. Hem rekabetin hem eğlencenin olduğu böyle bir gün bol kahkahalarla geçecektir. Farklı bir aktivite için Anneler Günü'nde annene böyle bir sürpriz yapabilirsin.

Annenle birlikte kahve içmek bile yeter!

Anneler Günü için annelerin istediği aslında büyük hediyeler değil, sadece çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek. Annenle birlikte bir kahve yapıp içmek bile onun için çok güzel bir hediye!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
