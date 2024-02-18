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Anne ve Babasının Hala Liseli Gibi Mesajlaştığı Konuşmaları Paylaşan Kullanıcı Size Gelecek Hayali Kurduracak

Anne ve Babasının Hala Liseli Gibi Mesajlaştığı Konuşmaları Paylaşan Kullanıcı Size Gelecek Hayali Kurduracak

Twitter
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 12:50

Sosyal medyada annesi ve babasının konuşmalarını paylaşan 'isyanvezirvalama' isimli kullanıcı herkesi kahkahalara boğdu. Annesi ve babasının 27 yıllık evli olduklarını ve sürekli eğlendiklerini söyleyen kullanıcı, paylaşımı viral olunca tanışma hikayelerini de anlattı. Gelin birlikte bakalım!

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Biliyorsunuz günümüzde artık sosyal medya ve internetin getirisiyle mesajlaşmak her şeyden daha pratik hale geldi.

Biliyorsunuz günümüzde artık sosyal medya ve internetin getirisiyle mesajlaşmak her şeyden daha pratik hale geldi.

Yüz yüze görüşmek ya da telefonla uzun süre konuşmak yerine gün içerisinde kısa aralıklarla mesajlaşmak hepimize daha cazip geliyor.

Fakat bu yaşı biraz büyük insanlar için bizim kadar pratik bir yol olmayabiliyor kimi zaman...

Fakat bu yaşı biraz büyük insanlar için bizim kadar pratik bir yol olmayabiliyor kimi zaman...

Çoğunlukla anne-baba tarafından atılan mesajların komik ve anlaşılması güç olduğunu görüyoruz. İstisnaları tabii ki dışında tutuyorum bu durumun.

Fakat Twitter (X)'de "isyanvezirvalama" isimli kullanıcı, annesi ve babasının mesajlaşmalarını paylaşarak hepimizi şaşkına çevirdi.

Fakat Twitter (X)'de "isyanvezirvalama" isimli kullanıcı, annesi ve babasının mesajlaşmalarını paylaşarak hepimizi şaşkına çevirdi.

Çünkü annesi ve babası tıpkı bu fotoğraflara konu olan konuşmalarda olduğu gibi, kendi tabiriyle 'liseliler gibi' mesajlaşıyormuş!

Gelin o konuşmalara hep birlikte bakalım!

Gelin o konuşmalara hep birlikte bakalım!
twitter.com

Şöyle bir sevgi...

Şöyle bir sevgi...
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Tek başına yemek yedi diye trip yiyen abimiz. 😂

Tek başına yemek yedi diye trip yiyen abimiz. 😂

Telefon açılmıyor diye hesap sormak desen var, müzikli romantizm desen var.

Telefon açılmıyor diye hesap sormak desen var, müzikli romantizm desen var.

"O da kim?" 😂

"O da kim?" 😂

Kızları da bize durumu esprileriyle anlatıyor.

Kızları da bize durumu esprileriyle anlatıyor.
twitter.com

Ardından şöyle bir videoyu paylaşıyor. 😂

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Gelen yorumların ardından bir de açıklama yapma gereği duyuyor maalesef...

Gelen yorumların ardından bir de açıklama yapma gereği duyuyor maalesef...
twitter.com

Sonra tanışma hikayelerini anlatıyor bize!

Sonra tanışma hikayelerini anlatıyor bize!
twitter.com

İkisi de başta asla istemiyormuş ama evliliklerinin 27 yılı geride kalmış, maşallah diyelim!

İkisi de başta asla istemiyormuş ama evliliklerinin 27 yılı geride kalmış, maşallah diyelim!
twitter.com

Yemekten sonra direkt olarak kuyumcuya gidecek kadar aşık olmuşlar anlayacağınız.

Yemekten sonra direkt olarak kuyumcuya gidecek kadar aşık olmuşlar anlayacağınız.
twitter.com

Herkesin kendi ilişkisinden bir parça gördüğü konuşmalara gelen yorumlar ise tespit dolu!

Herkesin kendi ilişkisinden bir parça gördüğü konuşmalara gelen yorumlar ise tespit dolu!
twitter.com
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twitter.com

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