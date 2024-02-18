Anne ve Babasının Hala Liseli Gibi Mesajlaştığı Konuşmaları Paylaşan Kullanıcı Size Gelecek Hayali Kurduracak
Anne ve Babasının Hala Liseli Gibi Mesajlaştığı Konuşmaları Paylaşan Kullanıcı Size Gelecek Hayali Kurduracak
Sosyal medyada annesi ve babasının konuşmalarını paylaşan 'isyanvezirvalama' isimli kullanıcı herkesi kahkahalara boğdu. Annesi ve babasının 27 yıllık evli olduklarını ve sürekli eğlendiklerini söyleyen kullanıcı, paylaşımı viral olunca tanışma hikayelerini de anlattı. Gelin birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz günümüzde artık sosyal medya ve internetin getirisiyle mesajlaşmak her şeyden daha pratik hale geldi.
Fakat bu yaşı biraz büyük insanlar için bizim kadar pratik bir yol olmayabiliyor kimi zaman...
Fakat Twitter (X)'de "isyanvezirvalama" isimli kullanıcı, annesi ve babasının mesajlaşmalarını paylaşarak hepimizi şaşkına çevirdi.
Gelin o konuşmalara hep birlikte bakalım!
Şöyle bir sevgi...
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Tek başına yemek yedi diye trip yiyen abimiz. 😂
Telefon açılmıyor diye hesap sormak desen var, müzikli romantizm desen var.
"O da kim?" 😂
Kızları da bize durumu esprileriyle anlatıyor.
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Gelen yorumların ardından bir de açıklama yapma gereği duyuyor maalesef...
Sonra tanışma hikayelerini anlatıyor bize!
İkisi de başta asla istemiyormuş ama evliliklerinin 27 yılı geride kalmış, maşallah diyelim!
Yemekten sonra direkt olarak kuyumcuya gidecek kadar aşık olmuşlar anlayacağınız.
Herkesin kendi ilişkisinden bir parça gördüğü konuşmalara gelen yorumlar ise tespit dolu!
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