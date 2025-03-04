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Anne - Kız Cinsiyet Değiştirdi, Baba - Oğul Oldu!

Anne - Kız Cinsiyet Değiştirdi, Baba - Oğul Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 12:03

Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yaşayan, biyolojik olarak kadın olarak dünyaya gelen 38 yaşındaki Raphael ve 10 yaşındaki kızı Gustavo ameliyatla cinsiyet değiştirdiler. Anne - kız olarak yaşarken ameliyat sonrasında hayatlarına baba - oğul olarak devam eden ikili yaşadıkları tüm süreçleri sosyal medya hesaplarından binlerce kişiyle paylaşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/raphaelegus...
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Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Raphael, 10 yaşındaki kızı Gustavo ile birlikte cinsiyet değiştirdi.

Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Raphael, 10 yaşındaki kızı Gustavo ile birlikte cinsiyet değiştirdi.

Biyolojik olarak kadın olarak dünyaya gelen Raphael ve Gustavo, artık kendilerini erkek olarak tanımlıyor. Gustavo, dört yaşında geçiş sürecine başladığını belirtirken, Raphael ise geçtiğimiz yıl kendisini kadın olarak tanımlamayı bıraktığını ve erkek olarak anılmayı talep ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada 25 bin takipçileri olan yeni baba - oğul yaşadıkları süreçleri anlattı.

Sosyal medyada 25 bin takipçileri olan yeni baba - oğul yaşadıkları süreçleri anlattı.

Öğrenci olan Gustavo, trans ve cisgender karakterleri canlandırdığı projelerde yer aldı. Sürecin kendisi için doğal bir ilerleyiş olduğunu söyleyen Gustavo, “Anneme baba demek zor olmadı” ifadelerini kullandı.

Raphael ise geçiş sürecine ilişkin, “Gustavo’nun bana doğrudan bir etkisi olmadı ama bana cesaret ve güç verdi. Onun desteğiyle kendimle yüzleşebildim” dedi.

Baba-oğulun geçiş süreçleri, Brezilya Birleşik Sağlık Sistemi tarafından belirlenen protokoller ve Federal Tıp Konseyi’nin önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Baba-oğulun geçiş süreçleri, Brezilya Birleşik Sağlık Sistemi tarafından belirlenen protokoller ve Federal Tıp Konseyi’nin önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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