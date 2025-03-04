Anne - Kız Cinsiyet Değiştirdi, Baba - Oğul Oldu!

Öğrenci olan Gustavo, trans ve cisgender karakterleri canlandırdığı projelerde yer aldı. Sürecin kendisi için doğal bir ilerleyiş olduğunu söyleyen Gustavo, “Anneme baba demek zor olmadı” ifadelerini kullandı.

Raphael ise geçiş sürecine ilişkin, “Gustavo’nun bana doğrudan bir etkisi olmadı ama bana cesaret ve güç verdi. Onun desteğiyle kendimle yüzleşebildim” dedi.