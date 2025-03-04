Anne - Kız Cinsiyet Değiştirdi, Baba - Oğul Oldu!
Anne - Kız Cinsiyet Değiştirdi, Baba - Oğul Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/raphaelegus...
Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yaşayan, biyolojik olarak kadın olarak dünyaya gelen 38 yaşındaki Raphael ve 10 yaşındaki kızı Gustavo ameliyatla cinsiyet değiştirdiler. Anne - kız olarak yaşarken ameliyat sonrasında hayatlarına baba - oğul olarak devam eden ikili yaşadıkları tüm süreçleri sosyal medya hesaplarından binlerce kişiyle paylaşıyor.
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Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Raphael, 10 yaşındaki kızı Gustavo ile birlikte cinsiyet değiştirdi.
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Sosyal medyada 25 bin takipçileri olan yeni baba - oğul yaşadıkları süreçleri anlattı.
Baba-oğulun geçiş süreçleri, Brezilya Birleşik Sağlık Sistemi tarafından belirlenen protokoller ve Federal Tıp Konseyi’nin önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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