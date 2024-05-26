Anne Adayları Dikkat! Uzmanlardan Fenomen Doğum Destekçileri Konusunda Uyarı
Anne Adayları Dikkat! Uzmanlardan Fenomen Doğum Destekçileri Konusunda Uyarı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/so...
Son dönemlerde moda olan ‘fenomenle doğum’ modası tehlikeleride beraberinde getiriyor. Bilimsellikten uzak öneri ve telkinlerde bulunan eğitimsiz doğum koçları, süreç boyunca bir anne adayından binlerce TL para kazanıyor. Hepsinin tarifesi farklı.
Artan ilgiyle fenomenleşen bazı koçlar yoğunluktan yeni gebe dahi kabul edemiyor. Uzmanlar doktor ve ebelerin rolüne soyunan ‘doğum koçları’ konusunda uyarıyor...
Milliyet’ten Didem Seymen’in haberinin detayları…
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Hiçbir sağlık eğitimi olmadan sosyal medyada türeyen ‘doğum koçları’, halk sağlığını tehdit ediyor.
Aralarında hukuk fakültesi mezunu da var, iktisat mezunu da... Nefes eğitiminden emzirme eğitimine kadar pek çok alanda aldıkları sertifikalar ile anne adaylarına ortalama 4 bin TL civarında koçluk yapıyorlar.
Milliyet’ten Didem Seymen’in haberine göre; Hamileliğin başından sonuna kadar bir doğum koçu ile çalışmak, doğuma girmesini istemek ve sonrasında da evde destek almanın faturası ortalama; 30 bin TL.
Görüştüğümüz ve danışmanlık talep ettiğimiz doğum koçlarından bir tanesi, yoğunluğu nedeniyle bizi geri çevirirken diğerleri detaylı özgeçmişlerini ve verdikleri hizmetleri anlatan bilgiler paylaştı. Bazılara sosyal medyada ‘fenomen’ diye adlandırılan isimlerden.
Temel doğuma hazırlık tekniklerinden aile dizimine, emzirme-bebek masajı sertifikasından ileri sunum tekniklerine kadar pek çok konuda sertifikası olan bu koçların hepsinin ortak özellikleri; sağlık alanında uzmanlık ve deneyimlerinin olmaması.
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“Doğumda gevşeme teknikleri, emzirme eğitimi, doğum sonrası evde bakım desteği’ gibi konularda bilgi veren bu kişiler ayrıca ‘doğumda kullanılacak ilaç dışı rahatlatıcı ve ağrı kesici yöntemler’ gibi başlıklarda gebelere öneri ve telkinlerde bulunuyor.
Uzmanlar doğum koçlarının ebelerin ve hekimlerin işine soyunduğuna dikkati çekerek eğitimsiz kişilerin anne ve bebek sağlığı için ciddi bir tehdit olabileceğini vurguluyor.
Konuyu gündeme taşıyan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu uyarılarda bulundu: “’Doğum koçu’ diye bir şey yok. Ebenin işi zaten o. Hayatında sağlıkla alakası olmayan insanlar başka şeyler telkin ediyorlar. Ebeler Türkiye’de bu işi en iyi yapan meslek grubu.”
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