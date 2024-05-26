Anne Adayları Dikkat! Uzmanlardan Fenomen Doğum Destekçileri Konusunda Uyarı

Son dönemlerde moda olan ‘fenomenle doğum’ modası tehlikeleride beraberinde getiriyor. Bilimsellikten uzak öneri ve telkinlerde bulunan eğitimsiz doğum koçları, süreç boyunca bir anne adayından binlerce TL para kazanıyor. Hepsinin tarifesi farklı.

Artan ilgiyle fenomenleşen bazı koçlar yoğunluktan yeni gebe dahi kabul edemiyor. Uzmanlar doktor ve ebelerin rolüne soyunan ‘doğum koçları’ konusunda uyarıyor...

Milliyet’ten Didem Seymen’in haberinin detayları…