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Anne Abartmalarından Pratik Esnaf Çözümlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anne Abartmalarından Pratik Esnaf Çözümlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 17:30
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım Çarşamba günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler Twitter etkileşimine doymuş?

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Başlayalım!

Biraz da İspanyol mizahşörler...

Biraz da İspanyol mizahşörler...

Benziyor da...

Benziyor da...
twitter.com

Tam adamına denk gelmişsin.

Tam adamına denk gelmişsin.
twitter.com

Hava da almaz.

Hava da almaz.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Pos lanetli bir kelime...

Pos lanetli bir kelime...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olur öyle.

Olur öyle.
twitter.com

Fotoyu Nolan çekmiş.

Fotoyu Nolan çekmiş.
twitter.com
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Şuna çözüm bulun.

Şuna çözüm bulun.
twitter.com

İyi dostlar biriktirmiş.

İyi dostlar biriktirmiş.
twitter.com

Devam edelim.

Devam edelim.
twitter.com

Benzer işler...

Benzer işler...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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