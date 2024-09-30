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Anksiyete Anlarında Sana İyi Gelip Sakinleşmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Anksiyete Anlarında Sana İyi Gelip Sakinleşmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:16

Sıklıkla anksiyete yaşayan biriyseniz bu liste tam size göre! Anksiyete yaşadığınız anlarda biraz olsun sakinleşebileceğiniz şarkılar için aşağı kaydırın bakalım...

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1. Evgeny Grinko - Valse

2. Billie Eilish, Khalid - lovely

3. Ariana Grande - breathin

4. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez

5. Mitski - My Love Mine All Mine

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6. Taylor Swift – this is me trying

7. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

8. Ryan Gosling ft. Emma Stone - City of Stars

9. Selena Gomez - My Mind & Me

10. Milky Chance & Tash Sultana - Daydreaming

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11. Harry Styles - Adore You

12. Agnes Obel - Riverside

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