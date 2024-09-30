Anksiyete Anlarında Sana İyi Gelip Sakinleşmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Anksiyete Anlarında Sana İyi Gelip Sakinleşmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Sıklıkla anksiyete yaşayan biriyseniz bu liste tam size göre! Anksiyete yaşadığınız anlarda biraz olsun sakinleşebileceğiniz şarkılar için aşağı kaydırın bakalım...
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1. Evgeny Grinko - Valse
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2. Billie Eilish, Khalid - lovely
3. Ariana Grande - breathin
4. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez
5. Mitski - My Love Mine All Mine
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6. Taylor Swift – this is me trying
7. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
8. Ryan Gosling ft. Emma Stone - City of Stars
9. Selena Gomez - My Mind & Me
10. Milky Chance & Tash Sultana - Daydreaming
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