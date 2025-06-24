Anket: Bu Ünlüler İyi Bir Baba Olabilir mi?
Kimi ekranlarda sert duruşuyla tanınıyor, kimi ise gülümsemesiyle içimizi ısıtıyor… Peki bu ünlüler gerçek hayatta nasıl bir baba olurdu? Bu eğlenceli ankette popüler isimleri mercek altına alıyoruz. Karizmasıyla mı, duygusal yönüyle mi, yoksa çocuklarla olan hayali diyaloğuyla mı seni ikna ederler?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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